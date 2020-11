De Boer: ‘Je hebt heel weinig verstand van voetbal als je deze penalty geeft'

Over de strafschop die arbiter Jochem Kamphuis zondagmiddag toekende aan PSV in de eerste helft van de wedstrijd tegen ADO Den Haag heerst veel onbegrip. Na twaalf minuten spelen floot Kamphuis voor een penalty na een vermeende overtreding van Shaquille Pinas op Eran Zahavi. Op advies van videoscheidsrechter Jannick van der Laan bekeek Kamphuis de beelden, maar zijn besluit bleef onveranderd.

PSV combineerde in de dertiende minuut richting het vijandelijke strafschopgebied. Zahavi ontweek een tackle van Milan van Ewijk en leek vervolgens zelf uit te glijden, maar in de ogen van Kamphuis beging Lassana Faye een overtreding. "Als je deze niet terugdraait als VAR, stop er dan maar mee", schrijft analist Kenneth Perez op Twitter. In een daaropvolgende tweet benadrukt hij dat videoscheidsrechter Van der Laan niets te verwijten valt. "Alleen vindt Kamphuis dat hij het uitstekend gezien heeft."

"Echt zo treurig", reageert Arnold Bruggink op de toegekende strafschop. Ronald de Boer gaat een stapje verder in een reactie op Bruggink: "Je kijkt ernaar en je denkt: je moet wel heel weinig verstand van voetbal hebben als je hier een penalty voor geeft." Ook Rik Elfrink, clubwatcher van PSV voor het Eindhovens Dagblad, erkent dat Kamphuis een fout maakte. "Veel makkelijker worden strafschoppen niet gegeven inderdaad. Terecht dat de VAR nu wel ingreep en nu laat Kamphuis zich (onterecht) niet overrulen."

Ook in de studio van FOX Sports liet Perez zijn licht schijnen over de situatie. De analist spreekt van een 'heel grote fout' van Kamphuis. "Zahavi verliest zijn balans doordat hij zijn eigen hak raakt. Hij wordt door geen enkele speler van ADO gehaakt of geraakt", benadrukt Perez. Het verbaasde hem echter dat Kamphuis bij het bekijken van de beelden alleen de tackle van Van Ewijk op Zahavi te zien kreeg. "Want hij floot daarna pas voor een zogenaamde overtreding",doelt Perez op de vermeende overtreding van Faye. "Kamphuis ziet het tien keer, maar denkt over zichzelf: dit heb jij perfect gezien. Dan ben je toch helemaal af? Het is een volslagen belachelijke beslissing."