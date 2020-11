Roger Schmidt fileert KNVB: ‘Ze geven niets om gezondheid van spelers’

Roger Schmidt heeft geen goed woord over voor de KNVB. Tot groot ongenoegen van de trainer van PSV begon zijn ploeg zondag om 16.45 uur aan de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag: de voetbalbond weigerde meerdere verzoeken van PSV in te willigen om het duel te verplaatsen. De Eindhovenaren hebben in de A-selectie negen spelers die besmet zijn met het coronavirus, terwijl er ook vier spelers geblesseerd zijn.

Jorrit Hendrix en reservedoelman Vincent Müller zijn dit weekend positief bevonden. In totaal mist PSV dus 13 van de 27 selectiespelers. Mede omdat donderdag al het Europa League-duel met PAOK Saloniki wacht, wilde PSV het duel met ADO uitstellen. "Ik vind onze situatie heel speciaal, omdat we zoveel coronagevallen hebben", legt Schmidt kort voor de aftrap uit aan FOX Sports. "Je moet beseffen dat we de afgelopen vier wedstrijden steeds twee nieuwe besmette spelers hadden. Morgen worden we weer getest en komen er misschien wel nieuwe besmettingen aan het licht."

"De KNVB weet dat", vervolgt de oefenmeester van PSV. "Ze vinden dat wij nog steeds genoeg spelers hebben om iedere drie dagen te spelen." Schmidt kan weinig begrip opbrengen voor het standpunt van de KNVB. "Ik denk dat zij niets van voetbal weten. Ze hebben zeventien uur nodig om te bepalen dat we moeten spelen. We hebben ze zaterdagavond na de testresultaten meteen gevraagd om de wedstrijd te verplaatsen, maar vanmorgen net na half elf besloten ze dat we moeten spelen."

"Ze weten niets over voetbal en het voorbereiden van een team", foetert Schmidt. "Ze zitten thuis en maken daar beslissingen op basis van de regels, maar die regels zijn niet juist. Ze geven niets om onze situatie en de gezondheid van de spelers en stafleden. Dat is mijn indruk. Maar toch gaan we ons best doen om de wedstrijd te winnen." Ondanks de personele problemen kwam PSV na een kwartier wel op voorsprong door een strafschop van Eran Zahavi. In de ogen van arbiter Jochem Kamphuis werd Zahavi door Lassana Faye ten val gebracht. Op aanraden van de videoscheidsrechter bekeek Kamphuis de videobeelden, maar hij bleef bij zijn oordeel.