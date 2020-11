Ronaldo maakt het verschil voor Juventus bij indrukwekkende rentree

Juventus heeft zondagmiddag een 1-4 overwinning geboekt op Spezia. Cristiano Ronaldo kwam als invaller binnen de lijnen en bekroonde zijn rentree met twee doelpunten. Anders dan de uitslag doet vermoeden kwam de overwinning van het team van Andrea Pirlo niet geheel eenvoudig tot stand, want in de eerste helft hield de thuisploeg stand en stond het na 45 minuten voetballen 1-1.

Ronaldo was besmet met het coronavirus en stond daardoor weken aan de kant. Een basisplaats kwam nog te vroeg voor de pas herstelde Portugese aanvaller, die afgelopen woensdag tegen Barcelona (0-2) nog ontbrak in de wedstrijdselectie. Vanaf de kant zag hij hoe Juventus na een kwartier spelen op voorsprong kwam. Weston McKennie bleek niet zelfzuchtig en bood Álvaro Morata een niet te missen kans. Morata zag tegen Barcelona drie doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel en ook tegen Spezia was het weer raak. Tien minuten na zijn openingstreffer leek hij voor de 0-2 te tekenen na een lange rush, maar hij stond buitenspel en dus ging het feestje niet door.

?? 56' Invallen ? 59' Scoren ?? Cristiano Ronaldo 1 - Coronavirus 0 Geplaatst door voetbalzone op Zondag 1 november 2020

Na een half uur spelen mocht Paolo Bartolomei ver komen van de Juventus-verdedigers. De middenvelder legde af op de inkomende Tommaso Pobega, die verrassend voor de 1-1 zorgde. Na rust zette Juventus aan en kwam Ronaldo binnen de lijnen als vervanger van Paulo Dybala. De Portugees stond pas een paar minuten op het veld toen hij scoorde. Na goed voorbereidend werk van Morata kon Ronaldo alleen af op de keeper: 1-2.

Deze Panenka van Ronaldo is héél vies! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 1 november 2020

Na de 1-3 van Rabiot was het opnieuw Ronaldo die scoorde. Juventus kreeg een strafschop cadeau na een lichte overtreding van Bartolomei. Ronaldo bleek zijn zelfvertrouwen nog niet verloren; hij nam plaats achter de bal en scoorde met een Panenka. In de slotfase kreeg la Vecchia Signora nog kansen op meer, maar Spezia bleef een grotere nederlaag bespaard. Door de overwinning komt Juventus op twaalf punten uit zes duels en staat het op de tweede plaats met een achterstand van vier punten op koploper AC Milan.