Heerenveen zet Sparta pijnlijk voor schut op Het Kasteel

SC Heerenveen heeft zondag uitgehaald tegen Sparta Rotterdam. Het team van Johnny Jansen won met 1-4 op Het Kasteel. Door de ruime zege in Rotterdam-West blijft Heerenveen meedoen in de bovenste regionen van de Eredivisie. De Friezen hebben slechts twee punten achterstand op koplopers Ajax en Vitesse. Sparta heeft na zeven competitieduels nog altijd niet gewonnen staat op slechts drie punten.

Het team van Jansen legde in de eerste helft de basis voor de ruime zege. De Friezen gingen sterk van start en leken na vijf minuten al met 0-1 voor te komen toen Henk Veerman scoorde, maar de treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Twee minuten later was het alsnog raak. Benjamin Nygren, vorige week trefzeker tegen FC Emmen en ook in het midweekse bekerduel met TOP Oss, legde de bal klaar voor zijn linker en zijn inzet belandde achter Maduka Okoye. Na 26 minuten spelen voorkwam Tom Beugelsdijk op de doellijn een treffer van Henk Veerman, maar het was een voorbode van de 0-2.

De corner die daarop volgde leidde de treffer van Heerenveen: Jan Paul van Hecke kopt de bal uit de hoekschop van Joey Veerman van dichtbij binnen. Luttele minuten later kreeg Sparta opnieuw een domper te verwerken toen Danzell Gravenberch zich moest laten vervangen: de aanvaller had toch te veel last van een eerdere botsing met Rodney Kongolo. Vlak voor rust tekende Henk Veerman voor de 0-3 toen Okoye, die de voorkeur kreeg boven Benjamin van Leer en ook al onder de lat stond tijdens het TOTO KNVB Beker-duel met ADO Den Haag, de bal verspeelde en de bal via Nygren bij de spits terechtkwam.

Veerman kon in de tweede helft bij zijn tweede treffer alleen op Okoye af en passeerde de doelman met een schuiver in de verre hoek. Sparta was een aantal keer dicht bij een tegentreffer. Zowel Lennart Thy als Abou Harroui trof de paal. In blessuretijd redde Thy de eer voor de thuisploeg door een strafschop te benutten. Na de ruime thuisnederlaag staat Sparta op de zeventiende plek. Alleen Fortuna Sittard heeft minder punten dan de ploeg van trainer Henk Fraser.