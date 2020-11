Naoufal Bannis redt Feyenoord met goal diep in blessuretijd

Feyenoord heeft in extremis drie punten gepakt op bezoek bij FC Emmen: 2-3. Na een remises tegen Sparta Rotterdam (1-1) en RKC Waalwijk (2-2) leek het team van trainer Dick Advocaat opnieuw op weg naar een gelijkspel, maar vlak voor tijd maakte Naoufal Bannis het winnende doelpunt. Op aangeven van Lutsharel Geertruida kopte de jonge aanvaller raak.

Voor eerste doelman Justin Bijlow kwam het duel met FC Emmen nog te vroeg nadat hij donderdag geblesseerd raakte in de Europa League-wedstrijd tegen Wolfsberger AC (1-4). In Emmen was Nick Marsman zijn vervanger en de sluitpost ging al vroeg in de wedstrijd de fout in. In de vierde minuut zag hij Michael de Leeuw op hem afkomen nadat Uros Spajic het duel niet aanging. Marsman kwam wild uit en haalde de FC Emmen-aanvoerder onderuit. Scheidsrechter Björn Kuipers twijfelde geen moment en legde de bal op de stip. Vanaf elf meter liet Anco Jansen Marsman kansloos: 1-0. Jens Toornstra kreeg niet lang daarna een grote kans om de stand gelijk te trekken, maar hij schoot over.

De eerste helft ontwikkelde zich tot een waar spektakelstuk. Berghuis moest de wedstrijd na ruim een halfuur staken na een harde overtreding van Nick Bakker. De Feyenoord-captain had veel last van zijn bovenbeen en werd vervangen door Naoufal Bannis. Vlak nadat Berghuis de kleedkamer opzocht kon ook doelpuntenmaker Jansen gaan douchen. De middenvelder ging voor de neus van Kuipers hard door op Mark Diemers en kreeg een directe rode kaart. Met een man meer ging Feyenoord op jacht naar de gelijkmaker en daar hoefde de ploeg van Dick Advocaat niet lang op te wachten. Bannis werd in het strafschopgebied naar de grond getrokken door Miguel Araujo en dat leverde Feyenoord een penalty op. Diemers nam plaats achter de bal en tekende voor de 1-1.

Ondanks dat Emmen met een man minder speelde kwam het twee minuten later toch weer op voorsprong. De Leeuw schatte een diepe bal op waarde, zag Marsman enigszins uit positie staan en probeerde het met een schot van grote afstand. Marsman was verrast en kon niet voorkomen dat De Leeuw een weergaloos doelpunt maakte. De thuisploeg slaagde er echter niet in om de voorsprong mee te nemen naar de kleedkamer, want in blessuretijd was het Toornstra die de bal voor zijn voeten kreeg. De sterk spelende middenvelder schoot raak in de verre hoek: 2-2. De Rotterdammers wilden meer en kwamen sterk uit de kleedkamer. Vroeg in de tweede helft raakte Luciano Narsingh de lat en hielp Bannis een enorme kans om zeep. Toornstra bereikte met en handig balletje Orkun Kökcü, die de bal klaarlegde voor de talentvolle spits. Bannis had de hoek voor het uitkiezen, maar schoot naast.

Feyenoord voerde de druk op en Emmen kon niets anders doen dan tegenhouden. Het was wachten op de 2-3, maar het team van Dick Lukkien hield knap stand. De tijd tikte weg in het nadeel van de Rotterdammers, die moeite hadden om tot grote kansen te komen. Een kwartier voor tijd was Bart Nieuwkoop er dicht bij, maar vanuit een voorzet van Tyrell Malacia schampte de rechtsback de lat. Advocaat gooide het na 78 minuten spelen over een andere boeg: Eric Botteghin kwam als gelegenheidsspits binnen de lijnen en was de vervanger van de zichtbaar teleurgestelde Bryan Linssen. Het inbrengen van de Braziliaan sorteerde niet het gewenste effect, maar toch wist Feyenoord te winnen. Diep in blessuretijd was het Geertruida met de voorzet, waaruit Bannis raak kopte.