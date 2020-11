Zorgen bij Feyenoord: Steven Berghuis valt geblesseerd uit

Feyenoord heeft zondag een tegenvaller te verwerken gekregen. Steven Berghuis is na een halfuur spelen geblesseerd van het veld gegaan. De aanvoerder van de Rotterdammers werd hard geraakt in een duel met Nick Bakker. Berghuis gaf na een korte behandeling aan dat hij niet verder kon.

Berghuis had zichtbaar last van zijn linker bovenbeen. Met zijn arm om de schouder van de fysiotherapeut kon de captain het veld verlaten. Berghuis werd vervangen door Naoufal Bannis. De Rotterdammers stonden op het moment dat de buitenspeler uit viel met 1-0 achter door een doelpunt van Anco Jansen. De Emmen-middenvelder scoorde vanaf elf meter nadat Nick Marsman een strafschop veroorzaakte door Michael de Leeuw naar de grond te werken in het zestienmetergebied.