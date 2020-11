Ward-Prowse en Ings leiden Southampton naar derde plaats

Southampton is de trotse nummer drie van de Premier League na een krappe overwinning op bezoek bij Aston Villa. In Birmingham won het team van manager Ralph Hasenhuttl met 3-4, mede door twee doelpunten en een assist van James Ward-Prowse. Met dertien punten uit zeven wedstrijden staan the Saints slechts drie punten achter koploper Liverpool.

Southampton leek al na drie punten op voorsprong te komen door een eigen doelpunt van Ezri Konsa, maar de VAR greep in keurde de treffer af omdat Che Adams buitenspel stond. Een kwartier later konden de bezoeker alsnog juichen na goed voorbereidend werk van Ward-Prowse. De middenvelder vond met een scherpe vrije trap het hoofd van Jannik Vestergaard, die hoger sprong dan iedereen en raak kopte.

Aston Villa kreeg na ruim een halfuur spelen opnieuw een stevige tik te verwerken. Ward-Prowse legde twintig meter van het vijandelijke doel aan voor een vrije trap en schoot op fantastische wijze binnen. Dat kunststukje herhaalde hij op slag van rust, want in minuut 45 scoorde hij op vrijwel identieke wijze. Deze keer lag de bal op de rand van het strafschopgebied en opnieuw was Aston Villa-doelman Damian Martinez kansloos.

De 0-4 kwam van de voet van Ings. De spits stoomde een klein kwartier na rust op aan de linkerflank, kapte naar binnen en haalde uit in de verre kruising. Met nog een halfuur op de klok was de wedstrijd gespeeld. De thuisploeg deed nog wel wat terug via Tyrone Mings, die met het hoofd scoorde op aangeven van Jack Grealish. In blessuretijd kreeg Aston Villa nog een strafschop na een overtreding van Ibrahima Diallo. Vanaf elf meter bepaalde Ollie Watkins de eindstand op 2-4. Het werd even later zelfs nog 3-4 via Grealish, maar een gelijkspel zat er niet meer in voor Aston Villa omdat vlak na de treffer het eindsignaal klonk.