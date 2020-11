Ibrahimovic toont grootse vorm met fraaie assist en atletisch doelpunt

Zlatan Ibrahimovic heeft zondagmiddag andermaal zijn grootste vorm geëtaleerd. De 39-jarige Zweedse spits was namens AC Milan in de uitwedstrijd tegen Udinese, waar Thomas Ouwejan als invaller binnen de lijnen kwam en Bram Nuytinck en Hidde ter Avest negentig minuten op de bank zaten, goed voor een assist en een doelpunt. Dankzij de 1-2 overwinning in Udine hebben i Rossoneri de koppositie in de Serie A verder verstevigd.

AC Milan versloeg afgelopen donderdag Sparta Praag in de Europa League met 3-0 en werkte dus met het nodige zelfvertrouwen toe naar het uitduel met Udinese. I Rossoneri zijn dit seizoen bovendien nog ongeslagen in de Serie A en beschikken met Ibrahimovic over een man in grootste vorm. De ervaren spits verzorgde voor het bezoek aan Udine reeds zeven doelpunten en een assist en het duurde slechts achttien minuten voor hij zijn vorm etaleerde in het duel met Udinese.

Ibrahimovic controleerde een lange pass vanuit het middenveld binnen het strafschopgebied met de borst en hield de bal vervolgens bij zich, waardoor Samir Santos niet kon ingrijpen. De Zweedse spits wist vervolgens ter hoogte van de strafschopstip Franck Kessié te vinden, die vervolgens overtuigend de bal in de rechterkruising achter Udinese-doelman Juan Musso plaatste. Ondanks de vroege voorsprong werd het uiteindelijk geen eenvoudige middag voor AC Milan, dat Udinese kort na rust op gelijke hoogte zag komen.

Alessio Romagnoli vloerde Ignacio Pussetto binnen het strafschopgebied, waardoor de bal op de stip ging. Rodrigo De Paul maakte vanaf elf meter geen fout en tekende daarmee voor de 1-1. Diep in de tweede helft slaagde AC Milan er echter alsnog in om de overwinning naar zich toe te trekken. Een half weggewerkte voorzet van Ante Rebic viel omhoog in het vijfmetergebied van Udinese. Ibrahimovic plukte de bal met een soort omhaal uit de lucht en liet Musso daarmee van dichtbij geen kans om redding te brengen.

Ibrahimovic heeft inmiddels in zes Serie A-wedstrijden op rij gescoord en dat gebeurt pas voor de derde keer bij AC Milan sinds het seizoen 1994/95. Andriy Shevchenko (in 2001) en Ibrahimovic zelf (in 2012) gingen de spits voor met een dergelijke reeks. In de slotfase kwam de dankzij Ibrahimovic tot stand gekomen voorsprong niet meer in gevaar, waardoor AC Milan zich steviger aan kop van de Serie A vestigt. Na zes wedstrijden bedraagt de voorsprong op naaste achtervolger Atalanta reeds vier punten.