FC Volendam geeft indrukwekkende reeks goed vervolg tegen Eindhoven

FC Volendam heeft zondagmiddag drie punten overgehouden aan de ontmoeting met FC Eindhoven. Op eigen veld slaagde het team van trainer Wim Jonk erin om de bezoekers met 2-0 opzij te zetten in de Keuken Kampioen Divisie. Beide doelpunten werden gemaakt in de eerste helft en kwamen op naam van Nick Doodeman en aanvoerder Boy Deul.

Volendam was heer en meester in de eerste helft. De thuisploeg was de bovenliggende partij en kwam na 26 minuten spelen verdiend op voorsprong. Doodeman kreeg de bal op de rechterflank aangespeeld door Jari Vlak, speelde zichzelf vrij in het strafschopgebied en schoot de bal op fraaie wijze in de verre hoek over doelman Ruud Swinkels heen. Tien minuten later was het opnieuw raak voor Volendam; Samuele Mulattieri werd neergelegd in het strafschopgebied en de penalty werd benut door Deul.

De tweede helft kwam moeizaam op gang. De ploeg van Ernie Brandts bood meer tegenstand en werd zo nu en dan dreigend voor het doel van keeper Nordin Bakker. Echt gevaarlijk werd het geen moment; de 3-0 hing eerder in de lucht dan de aansluitingstreffer. Gescoord werd er niet meer, waardoor Volendam de vierde overwinning op rij boekt. Na Jong PSV (5-1), Jong AZ (2-6) en FC Dordrecht (7-1) is nu Eindhoven niet opgewassen tegen de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie.