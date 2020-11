Feyenoord moet op bezoek bij FC Emmen twee basisspelers missen

Feyenoord heeft te maken met personele problemen in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Emmen van zondagmiddag. Trainer Dick Advocaat doet aan De Oude Meerdijk geen beroep op Justin Bijlow en Ridgeciano Haps, die blijkbaar niet ongeschonden uit het Europa League-duel met Wolfsberger AC (1-4 nederlaag) zijn gekomen. Hun vervangers zullen Nick Marsman en Tyrell Malacia zijn.

Bijlow kwam donderdag tegen Wolfsberger bij het derde tegendoelpunt in botsing met Kai Stratznig en liep daarbij een dikke knie op. De doelman speelde het duel uit, verscheen na afloop met een zak ijs om het gewricht gebonden voor de camera van RTL7 en heeft klaarblijkelijk nog te veel last om in Emmen het doel van Feyenoord te verdedigen. Marsman, die vorig seizoen al vier wedstrijden keepte voor Feyenoord, neemt zijn plaats in. Ook Haps verdwijnt uit de basiself ten opzichte van het duel met Wolfsberger.

Haps lijkt echter niet geblesseerd te zijn, maar eerder rust te krijgen. De vleugelverdediger maakte afgelopen donderdag de negentig minuten vol en behoort zondag ook wel gewoon tot de wedstrijdselectie, maar hij staat niet aan de aftrap. Malacia neemt in Emmen zijn plaats in het elftal over. Verder kent de opstelling van Advocaat nog één opvallende wijziging: Luciano Narsingh start voor het eerst dit seizoen in de basiself en dat gaat ten koste van Lutsharel Geertruida, die tegen Wolfsberger met Orkun Kökcü, Mark Diemers en Jens Toornstra een viermansmiddenveld vormde.

Marcos Senesi is na een schorsing weer terug bij Feyenoord en dat gaat ten koste van Eric Botteghin. Verder kiest Advocaat voor de vertrouwde namen, wat betekent dat Bryan Linssen andermaal in de punt van de aanval staat. Veel andere keuze heeft de ervaren oefenmeester ook niet, want Robert Bozeník en Nicolai Jörgensen zijn wegens blessures niet van de partij in Emmen. Met de jonge Naoufal Bannis zit er nog wel een spits op de reservebank bij Feyenoord.

Opstelling Feyenoord: Marsman, Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Diemers; Berghuis, Linssen en Narsingh.