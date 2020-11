PEC-voorzitter weigert woedende supporters bij spelersbus zin te geven

PEC Zwolle ging zaterdagavond op bezoek bij FC Twente kansloos onderuit en keerde met een 5-1 nederlaag huiswaarts. Bij het MAC3PARK Stadion stond volgens de Stentor vervolgens een groep circa 25 boze supporters de spelersbus op te wachten. De fans eisten het vertrek van trainer John Stegeman, maar voorzitter Adriaan Visser is voorlopig niet van plan om de oefenmeester de laan uit te sturen.

Visser begrijpt de woede bij de supporters, die volgens de politie overigens niet voor een dreigende situatie zorgden. Er werden dan ook geen aanhoudingen verricht. “Maar wat voegt het toe als je bij het stadion de spelersbus opwacht? Niks. Ik weet wel: voetbal is emotie. Maar dit keur ik ten stelligste af”, zegt Visser in gesprek met de Stentor. “Normaal organiseren we regelmatig supportersavonden, waar de fans hun zegje kunnen doen. Maar door corona kan dat dus allemaal niet. En dan krijg je dit soort toestanden.”

Er bestaat onder de supporters van PEC de nodige onvrede, wat zich vooral uit via social media. “Al moet je natuurlijk wel de grenzen bewaken. Ik snap dat je chagrijnig bent en dat je de trainer, de technisch manager en de voorzitter aanpakt. Dat is ook niet erg. Daar moet je ook tegen kunnen als je deze functie bekleedt. Maar om de spelers op te wachten, dat is echt een stap te ver”, stelt de voorzitter van PEC. Hij is geenszins van plan om Stegeman de laan uit te sturen.

“Het is heel makkelijk om de coach weg te sturen. Je hebt een goed gesprek en het is klaar. Maar wat levert dat op? Niks. Pak de statistieken er maar bij. Doorgaans verandert er weinig aan als je een trainer vervangt”, benadrukt Visser. PEC Zwolle bezet na zeven wedstrijden de tiende plaats in de Eredivisie, met zes punten uit één zege en drie remises. Visser merkt op dat er nog altijd ‘harmonie’ bestaat. “Ik weet wel: ik bekijk het via een roze bril. Maar zo slecht spelen we echt niet. Tegen RKC hadden we weliswaar moeten winnen, maar zelfs de eerste helft tegen FC Twente was het niet slecht. Laten we ons daaraan dan maar vast houden.”

Freddy Eikelboom laat in een reactie aan het regionale dagblad weten dat het opwachten van de spelersbus geen actie van de supportersvereniging betreft. “Ik was er niet bij en wist er niet van”, zegt de voorzitter van de supportersvereniging van PEC Zwolle. “Of ik het afkeur? Kijk, ik kan me voorstellen dat supporters opheldering vragen over deze wedstrijd. Dat gebeurt in de emotie. Zolang ze geen agressie gebruiken, vind ik dat prima. Supporters kunnen niet bij de wedstrijden zijn en willen laten weten wat ze voelen. Het is niet verboden om ergens naartoe te gaan.”