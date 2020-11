PSV meldt zeven nieuwe besmettingen en is boos op KNVB

Jorrit Hendrix en Vincent Müller zijn positief getest op het coronavirus, zo meldt PSV zondagmiddag via de officiële kanalen. Eerder werden Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Joël Piroe, Maxime Delanghe, Timo Baumgartl en Nick Viergever positief getest. Bij Jong PSV zijn vijf spelers positief getest: Shurandy Sambo, Justin De Haas, Djenairo Daniels, Cheick Touré en Kyan van Dorp. De Eindhovenaren hebben bij de KVNB aangedrongen om het duel met ADO Den Haag van zondag (16.45 uur) te verplaatsen, maar daar is geen gehoor aan gegeven. “We spelen, maar we houden hier een hele nare smaak aan over', aldus algemeen directeur Toon Gerbrands.

PSV meldt op de clubwebsite dat het vanochtend met teleurstelling heeft kennisgenomen van het besluit van de KNVB om ‘wederom geen gehoor te geven’ aan een verzoek om het duel met ADO te verplaatsen. Eerder deze week verzocht PSV de voetbalbond ook al om de wedstrijd van zondag te verplaatsen. “PSV wil zich graag zo optimaal als mogelijk voorbereiden op de Europa Leaguewedstrijd tegen PAOK Thessaloniki, komende donderdag in Griekenland”, zo klinkt een statement op de website. “Door langdurige blessures en overbelasting bij andere spelers dreigt een kaalslag in de spelersgroep."

De club verwijst naar afspraken uit het verleden. “Twee jaar geleden spraken de clubs in de Eredivisie samen af om Europese belangen indien mogelijk voorrang te geven. Dit omdat daar het totale Nederlandse voetbal van profiteert. Aan het begin van dit seizoen werd vervolgens afgesproken dat de Europees spelende clubs, naast de reeds bestaande financiële afdracht vanuit de veranderagenda, een deel van de Europese inkomsten afstaan in het kader van de solidariteit afstaan aan de andere clubs.”

“Wij vinden nog steeds dat we die aanvraag volledig terecht ingediend hebben, maar krijgen geen gehoor. Dat was al uitermate teleurstellend”, reageert Gerbrands. PSV mist door vier blessures en negen coronabesmettingen in de A-selectie liefst dertien spelers. “We kunnen net aan voldoen aan het minimaal aantal spelers”, aldus Gerbrands. “Naar de letter van de afspraken die zijn gemaakt over voetballen in Coronatijd moeten we spelen, maar er staan vanmiddag spelers op het veld die eigenlijk niet kunnen spelen vanwege dreigende overbelasting en dus kans op blessures.”

“De KNVB is exact op de hoogte van de medische status van hen, maar weigert maatwerk toe te passen”, aldus Gerbrands. “Los van Corona; ook voor deze spelers is hun gezondheid in gevaar. Het is een bizarre samenloop van omstandigheden en daar moet naar gehandeld kunnen worden. De weigering om ons tegemoet te komen valt ons ontzettend tegen.”

Vermoedelijke opstelling PSV: Mvogo; Mauro Júnior, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Fein; Götze, Ihattaren; Malen, Zahavi

Wissels: Unnerstall, Thomas, Madueke.