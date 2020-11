FOX suggereert nieuwe positie voor Steven Berghuis: ‘Heel gek is dat niet’

Feyenoord kreeg donderdagavond een flinke tik te verwerken in de thuiswedstrijd tegen Wolfsberger AC, dat in De Kuip met 1-4 wist te winnen. In het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports wordt de opstelling van de Rotterdammers onder de loep genomen. Hans Kraay junior suggereert dat trainer Dick Advocaat er misschien voor moet kiezen om Steven Berghuis op tien te posteren.

“Ik vond het apart dat je je gaat aanpassen. Omdat de tegenstander met een ruit op het middenveld speelde, deed Feyenoord dat ook. Tja, je bent Feyenoord, speelt thuis en moet winnen. Dan ga je je toch niet aanpassen? Volgens mij moeten die Oostenrijkers dat doen”, zo begint Ronald de Boer als Feyenoord ter sprake komt. Advocaat trad tegen Wolfsberger aan met een 4-4-2-formatie, omdat de opponent in hetzelfde systeem speelde. Mark Diemers, Lutsharel Geertruida, Orkun Kökcü en Jens Toornstra vormden een viermansmiddenveld.

In de rust greep hij in door Luciano Narsingh te brengen voor Bart Nieuwkoop, waardoor Geertruida van het middenveld terug werd geschoven naar het middenveld. Presentator Milan van Dongen benadrukt dat Advocaat vooraf wilde voorkomen dat Berghuis met de back mee moest lopen. “Ja, so be it”, reageert De Boer. “Berghuis moet je op zijn beste positie posteren, dat is je beste man. Die ga je dan toch niet opofferen voor de back van Wolfsberger?”

Van Dongen stelt dat hij het idee had dat Berghuis er zelf ook ‘niet zo blij mee was’. “Hij is geen type dat dan continu diep gaat lopen en in de spits afwacht met Linssen. Berghuis wil de bal hebben, de pass geven, net doen alsof hij schiet en iemand wegsteken... Je moet die jongen wel in zijn kracht laten spelen, zeker je topspeler”, antwoordt De Boer. Volgens Van Dongen is het ‘helemaal niet zo’n gek idee’ om Berghuis op tien te zetten achter twee spitsen.

“Advocaat heeft heel veel succes gehad met de manier van voetballen, dus inzakken en een soort 4-1-4-1-blok neerzetten met Leroy Fer voor de verdediging. Ze missen Fer enorm, want die pakt ballen af. Advocaat wil voor de mensen en het publiek misschien toch met twee mensen druk gaan zetten, zo zet je wat makkelijker de centrale verdedigers van de tegenstander vast”, zo haakt Kraay junior in. “Heel gek is het niet om vier achterop te zetten, drie daarvoor en Berghuis op tien. Dan heb je Linssen en Narsingh als de twee spitsen. Het is improviseren, maar dan heb je misschien meer kans dat je ‘m makkelijker gaat maken.”

“Je had alleen Linssen voorin, want Berghuis is er niet. Die zoekt de bal. Diemers liep er nog een beetje bij, maar that’s it”, gaat De Boer verder. “Ik begreep de logica niet. We hebben het over de nummer tien van Oostenrijk! Linssen en Narsingh voorin en Berghuis op tien is in ieder geval een beter alternatief. Maar je kan ook gewoon met drie spitsen spelen en Berghuis op zijn normale plek zetten. Als hij naar binnen trekt en Nieuwkoop er overheen dendert, heb je ook genoeg mensen met drang naar voren. Nu was het zo voorspelbaar en je creëert niks."