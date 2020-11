Zondag, 1 November 2020

Neymar streept optie door en staat voor groot besluit

Isco ziet een transfer naar Everton wel zitten. De technicus heeft geen toekomst bij Real Madrid en kan in Liverpool worden herenigd met James Rodríguez en trainer Carlo Ancelotti. (Daily Mirror)

Chelsea gaat in de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger mogelijk aankloppen bij Borussia Mönchengladbach. De pijlen zijn gericht op Matthias Ginter, die in Duitsland wordt vergeleken met Sergio Ramos. (Daily Mail)

Neymar verwacht niet terug te keren bij Barcelona, dat grote financiële problemen heeft. De aanvaller is met Paris Saint-Germain in gesprek over een nieuw, vijfjarig contract. (Foot Mercato) De aanvaller is met Paris Saint-Germain in gesprek over een nieuw, vijfjarig contract.

Arsenal houdt de ontwikkeling van Dominik Szoboszlai scherp in de gaten. The Gunners overwegen zich ergens in de komende twaalf maanden te melden voor de middenvelder van Red Bull Salzburg. (Daily Express)

Mino Raiola is in Milaan voor gesprekken over de contractverlenging van twee van zijn cliënten. De zaakwaarnemer onderhandelt met AC Milan over Gianluigi Donnarumma en Alessio Romagnoli. (La Gazzetta dello Sport)