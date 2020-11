De Boer bezorgd over Ajax: ‘Hij liep alleen maar te lachen in de tweede helft’

Ajax rekende zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA af met Fortuna Sittard. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar poetsten die weg en wonnen uiteindelijk met 5-2. Ronald de Boer zag dat de ploeg van trainer Erik ten Hag moeite had met het feit dat Fortuna aantrad met twee spitsen en die constatering baart de analist de nodige zorgen.

“Wat me opvalt, is dat Ajax vaak moeite heeft als de tegenstander met twee spitsen en vijf verdedigers speelt”, zo analyseert De Boer in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. “Het gaat altijd mis in de omschakeling. De tegengoal valt al na zes minuten, dat was slecht verdedigd. Als je de kansen van Fortuna op een rij zet, kan dat eigenlijk niet als je een topclub bent. Dat gaf Ten Hag ook al aan. Het zijn allemaal honderd procent kansen.”

George Cox opende na zes minuten de score en bepaalde in blessuretijd ook de eindstand op 5-2. Tussendoor scoorden Davy Klaassen (tweemaal), debutant Brian Brobbey, Dusan Tadic en Quincy Promes namens Ajax, dat drie strafschoppen kreeg. “Uiteindelijk valt de 5-2 door een fout van Onana. Hij liep alleen maar te lachen in de tweede helft, die concentratie was er niet zo", stelt de analist. Dat Ajax het weer moeilijk had tegen twee spitsen, baart De Boer zorgen. "Je hebt het ook een beetje tegen Atalanta gezien. Het valt me elke keer op dat Ajax ontzettend veel moeite heeft met twee spitsen.”

Presentator Milan van Dongen stelt dat het geen rocketscience is als een tegenstander met twee spitsen speelt. “De twee centrale verdedigers staan tegenover twee spitsen”, antwoordt De Boer. “Dan kan je besluiten om er iemand tussen te zetten, zodat je met drie in het centrum speelt. Dat deden wij vroeger, dan gingen de backs naar binnen en schoof Danny Blind of Frank Rijkaard door naar voren. Met de backs stond je dan drie tegen twee, zo kon je er onderuit spelen.”

De Boer constateert dat dit nu lastiger is voor Ajax. “Daley Blind is niet de snelste. Hij kan geweldig voetballen, maar als er een beetje ruimte komt, is het heel kwetsbaar. Dat hebben we tegen Zapata gezien”, zo verwijst de analist en oud-international tot slot naar het duel met Atalanta in de Champions League. Ajax gaf in Italië na rust een 0-2 voorsprong uit handen door twee doelpunten van Dúvan Zapata, die allebei vielen uit snelle aanvallen van Atalanta.