Kraay junior boos om ‘grof schandaal’: ‘Zij zijn zó asociaal genaaid!’

Hans Kraay junior heeft geen goed woord over voor Srdjan Jovanovic, de scheidsrechter die Wolfsberger AC donderdag drie strafschoppen toekende in het Europa League-duel met Feyenoord (1-4). Bij Goedemorgen Eredivisie laat Kraay junior weten dat hij nog enig begrip kan opbrengen voor de eerste penalty die de arbiter toekende aan de Oostenrijkse club. De manier waarop de overige twee strafschoppen tot stand kwamen noemt hij ‘een grof schandaal’.

Feyenoord kreeg al vroeg in de wedstrijd een strafschop tegen nadat Eric Botteghin Christopher Wernitzning voor de voeten had gelopen. Vlak daarna maakte diezelfde Wernitzning een schwalbe in de buurt van Bart Nieuwkoop en ging de bal wederom op de stip. Na 66 minuten spelen kregen de bezoekers voor de derde keer een strafschop toegekend na een ogenschijnlijk onschuldig duel tussen Justin Bijlow en Dejan Joveljic. “Ik lig gewoon wakker van penalty’s. Ook al heb je geen gevoel bij Feyenoord, kan je toch boos worden”, aldus Kraay junior bij FOX Sports. “Die Jovanovic, ik weet dat het al een aantal dagen geleden is, maar wat een grof schandaal is dit!”

Kraay junior maakt zich boos om de tweede penalty die Feyenoord tegen kreeg: “Nieuwkoop loopt er drie meter achter, wat is dit joh? Zij zijn zo asociaal genaaid!”. Vervolgt de oud-voetballer, wanneer hij zich tot presentator Milan van Dongen richt, die donderdag aanwezig was in De Kuip en na afloop sprak met Dick Advocaat en aanvoerder Steven Berghuis. “Advocaat en Berghuis waren in gesprek met jou gelukkig heel zelfkritisch omdat ze vonden dat ze slecht speelden.”

Kraay junior vindt dat Jovanovic gestraft moet worden voor zijn optreden in Rotterdam. “Voetballers en trainers worden geschorst als ze zich misdragen. Zouden ze bij de UEFA over Jovanovic niet zeggen: Jij fluit de rest van het seizoen in de Europa League of Champions League alle wedstrijden van de ploegen uit San Marino en Gibraltar. Van mij hoeft hij nooit meer te fluiten”, besluit hij.