Wenger kritisch over Ajax: ‘Te weinig om iets te kunnen betekenen in de CL’

Arsène Wenger werd afgelopen zomer genoemd als de mogelijke opvolger van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. In gesprek met de NOS ontkent de 71-jarige Fransman dat hij door de KNVB gepolst is voor de functie bij Oranje. Wenger laat zich in hetzelfde interview ook positief én negatief uit over Ajax.

“Nee, helemaal niet. Dat stond inderdaad in de kranten. Ik heb niks gevraagd en heb ook geen contact gehad met wie dan ook bij de KNVB. Daar wil ik duidelijk over zijn”, antwoordt Wenger op de vraag of hij in beeld is geweest bij de KNVB voor de opvolging van Koeman. “Het Nederlands elftal komt weer helemaal terug, met wat jonge spelers. Oranje heeft een periode van neergang meegemaakt. Maar ik heb het idee dat ze nu sterk terugkomen.”

“Ik volg het Nederlandse voetbal, je merkt het potentieel. Wat ik altijd mooi vind van Nederland, is het zoeken naar een intelligente oplossing. Een dieptepass en de ontwikkeling van samenspel, bijvoorbeeld. Dat zijn ingrediënten waaraan ik ook mijn hele leven heb gewerkt”, gaat oefenmeester, sinds zijn vertrek bij Arsenal in 2018 clubloos, verder. “Ik heb onlangs Ajax - Liverpool in de Champions League gezien. Daar kijk ik graag naar, ze hebben het van hen bekende voetbal ontwikkeld. Maar ze zijn nog te weinig volwassen, te jong, te licht om echt iets te kunnen betekenen in de Champions League.”

Wenger is momenteel bij de FIFA werkzaam als hoofd van de afdeling mondiale voetbalontwikkeling, maar hij sluit niet uit om in de toekomst terug te keren als trainer van een club. “Ik ben iemand die 36 jaar lang een drug heeft gebruikt en ik kan u verzekeren dat het heel erg moeilijk is om daarvan af te kicken. Ik ben nog altijd gedrogeerd, want ik kijk elke dag naar voetbal. Het is niet onmogelijk dat ik weer een club ga trainen. Ik probeer af te kicken, maar dat lukt niet erg. Momenteel concentreer ik me op mijn werk bij de FIFA.”