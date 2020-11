Erik ten Hag looft ‘The Beast’: ‘Hij wordt sterker en sterker nu’

Van alle spelers van Ajax hield Brian Brobbey het beste gevoel aan het thuisduel met Fortuna Sittard (5-2) over. De achttienjarige aanvaller scoorde tijdens zijn debuut in de hoofdmacht. De treffer komt niet in aanmerking voor de Puskás Award. Brobbey kreeg nog net een been tegen de bal nadat David Neres de paal had geraakt. “Maar hij zat erin. Daar ging het om”, vertelde hij. “Ik speel hier nu tien jaar, hier heb ik zo lang aan gedacht. Ik kon er niet van slapen vannacht, zo zenuwachtig was ik.”

“Debuteren met een doelpuntje, dacht ik maar steeds.” Brobbey wordt op De Toekomst ‘The Beast’ genoemd en was topscorer in alle jeugdteams van Ajax waarin hij speelde. “Maar conditioneel kon het allemaal beter”, vertelde Erik ten Hag na afloop. “Daarom was hij vaak geblesseerd. Dit seizoen zijn we nadrukkelijk met hem aan de slag gegaan. We hebben hem rustig gebracht. Hij is met het eerste elftal op trainingskamp gegaan.”

“Vervolgens een keer een hele wedstrijd voor Jong Ajax gespeeld. En toen weer eens twee wedstrijden in drie dagen. Hij wordt sterker en sterker nu. Wij trainen en proberen te spelen op het niveau van de Champions League. Dat is ook omschakelen voor Brobbey. Hij moet nu ook stappen blijven maken.” De tiener moet zich vooral op conditioneel vlak gaan verbeteren. “Dat is nu echt nog onder de maat, het is niet waar het moet zijn.”

“Hij moet nog wel een aantal stappen zetten om echt op het conditionele niveau te komen van de Champions League. Kwaliteit heeft hij zeker, en dat hij scoort in zijn debuutwedstrijd is natuurlijk geweldig”, benadrukte Ten Hag. “Brian is van heel ver gekomen, heeft vorig seizoen blessure na blessure gehad. Groot compliment aan de staf en aan hemzelf, dat hij nu hier is gekomen. Eigenlijk begint het voor hem nu pas.”

Davy Klaassen snapte hoe Brobbey zich voelde. De middenvelder, dit seizoen teruggekeerd na zijn avontuur in het buitenland, debuteerde negen jaar geleden met een treffer tegen NEC. “Als ik daaraan denk, dan krijg ik nog steeds kippenvel. Net zoals Brobbey nu, prachtig toch? Lassina Traoré lijkt voorlopig de eerste keus van Ten Hag voor de positie van centrumspits. Dusan Tadic. Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar waren dit seizoen ook al de nummer negen van Ajax.