Klopp: ‘Niet moeders mooiste en ook geen Messi, maar wat maakt het uit?’

Nathaniel Phillips maakte zaterdagavond zijn competitiedebuut voor Liverpool en deed dat ook nog eens in de basis. De 23-jarige verdediger werd in het thuisduel met West Ham United (2-1) in het diepe gegooid vanwege blessureleed bij Virgil van Dijk, Fabinho en Joel Matip. Phillips, die in januari in de FA Cup tegen Everton zijn debuut had gemaakt, maakte in het hart van de verdediging naast Joe Gomez een goede indruk op manager Jürgen Klopp.

West Ham kwam na tien minuten op voorsprong via Pablo Fornals, maar door doelpunten van Mohamed Salah en invaller Diogo Jota bleven de punten op Anfield. “Een briljante, slimme en intelligente jongen. Alles”, zo vertelde Klopp over Phillips na afloop. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Bolton Wanderers en was in 2016 op weg naar de Verenigde Staten. Bij de University of North Carolina kon de Engelsman een topsportprogramma combineren met een opleiding.

Twee dagen voor zijn vertrek naar Amerika kwam er echter een verrassende wending en tekende Phillips een contract bij Liverpool. Hij werd afgelopen seizoen uitgeleend aan VfB Stuttgart in de 2. Bundesliga. “Hij is niet moeders mooiste, het is geen Lionel Messi, maar wat maakt het uit”, grapte Klopp in gesprek met BBC Sports. “Maar in de lucht is hij een monster, ongelooflijk. Ik denk dat iedereen wel inziet dat hij nerveus was voor zijn eerste wedstrijd na zo’n lange tijd.”

“Het is een crazy story. Vier jaar geleden was hij op weg naar de Verenigde Staten om een opleiding te gaan volgen. In de voorbije transferperiode hadden twaalf clubs uit de Championship interesse”, verklapte Klopp. “Voor mij was het een uitgemaakte zaak dat hij ging vertrekken. Ik had er vrede mee. Om weet ik veel wat voor reden ging het niet door en dat is geweldig! Vanavond was hij goed en heeft hij het team ongelooflijk geholpen.”

Complimenten waren er ook voor Diogo Jota, die inviel voor Roberto Firmino en vijf minuten voor tijd toesloeg. “We hebben heel hard ons best gedaan om hem te halen. Het was geen kwestie van overtuigen, maar we moesten wel om hem vechten. Een exceptionele voetballer. Hij heeft snelheid, is fysiek sterk, technisch goed onderlegd en tweebenig. Hij is veel beter dan ik dacht dat hij zou zijn en dat is indrukwekkend”, besloot de Duitse trainer.