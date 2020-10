‘Multiusos’ Frenkie de Jong maakt tongen los: ‘Stelletje dieven!’

Frenkie de Jong speelde ook zaterdag een helft als centrale verdediger van Barcelona. In de rust van het uitduel met Deportivo Alavés (1-1) koos Ronald Koeman ervoor om Clément Lenglet, Ousmane Dembélé en Sergio Busquets naar de kant te halen en Miralem Pjanic, Pedri en Trincao in het veld te brengen. De Nederlander nam vervolgens, net als in het Champions League-duel met Juventus, plaats in het hart van de defensie. De media in Spanje zijn opnieuw te spreken over de manier hoe De Jong zich naast Gerard Piqué profileerde én stonden ook stil bij een moment in de eerste helft.

Na een voorzet van Sergi Roberto miste De Jong in de 35e minuut een goede kopkans, al verzekerde hij dat hij werd geduwd door Ximo Navarro. De scheidsrechter zag er echter niets in en ook de VAR greep niet in. “Penalty! Stelletje dieven!”, twitterde Toni Freixa, ex-bestuurslid onder Joan Laporta én ex-woordvoerder onder Sandro Rosell. Ook Marca zette vraagtekens bij deze beslissing van arbiter Alejandro Hernández Hernández. “Hij zag het niet en hij maakte ook niet het gebaar dat hij het wilde terugzien. Toch werd De Jong geduwd. En dit gebeurt nadat Koeman over de VAR klaagde. Nog meer olie op het vuur.”

Voormalig toparbiter Eduardo Iturralde González is tegenwoordig in dienst van AS en neemt voor de Madrileense sportkrant de beslissingen van de scheidsrechters onder de loep. Zo ook de vermeende overtreding op De Jong. “Als hij voor een strafschop zou fluiten, zou iedereen het begrijpen”, erkende de 53-jarige Spanjaard. “Maar het is niet iets waar de VAR bij zou moeten ingrijpen.”

Cijfers Spaanse media

Drie basiskrachten van Barcelona kregen een zeven en daarmee tevens de allerhoogste beoordeling van Sport: Ansu Fati, Antoine Griezmann en multiusos Frenkie de Jong, wat vertaald kan worden als de multifunctionele Frenkie de Jong. “Het was over het algemeen een goede wedstrijd van de Nederlander”, begint de Catalaanse sportkrant. “In de eerste helft was hij overal te vinden. Hij hielp achterin en sloot aan op de momenten dat Alavés rondom het strafschopgebied werd omsingeld. In de tweede helft koos Koeman ervoor om De Jong als centrale verdediger op te stellen en winst te maken zodra het spel naar voren moest worden gedirigeerd. Op die positie was hij onberispelijk.”

“De Jong, Lionel Messi en Neto zijn de enige voetballers van Barcelona die alles hebben gespeeld”, valt bij Marca te lezen. “In Turijn had De Jong een passnauwkeurigheid van bijna 98 procent. In de eerste helft kopte hij bijna raak uit een voorzet van Sergi Roberto, al ging daar wel een duw van Ximo Navarro aan vooraf. Arbiter Alejandro Hernández Hernández zag er niets in. Na de wissels in de rust speelde De Jong opnieuw centraal achterin, net als in de tweede helft tegen Juventus. Daar voldeed hij aan de verwachtingen.”

Dat was ook het oordeel van Mundo Deportivo. “Zowel als middenvelder, in de eerste helft, als multifunctionele middenvelder, in de tweede helft, liet De Jong zich met balveroveringen en splijtende passes door linies zeker niet onbetuigd.” Ook AS is overall positief over de verrichtingen van de Nederlander in Baskenland. “Hij was beter als centrale verdediger dan als middenvelder, ook al sloot hij in de eerste helft ook goed aan als Barcelona de aanval opzocht. In de tweede helft leverde hij een grote bijdrage in de opbouw van achteruit. In de laatste wedstrijden is zijn vooruitgang zeker zichtbaar.”

Bij ElDesmarque zit er niet meer dan een zes in voor De Jong, al scoren alleen Fati en Griezmann hoger met een zeven. “De Jong werd na rust bevrijd door Koeman”, zo verzekert men. “Toen zagen we ook een betere versie van De Jong.” El Periódico deelt slechts vier voldoendes uit: zessen voor Messi, De Jong en Griezmann, en een acht voor Fati. Daar mocht de Nederlander eigenlijk nog blij mee zijn. “De Jong liet zich in aanvallend opzicht amper gelden en al helemaal niet toen hij centraal achterin ging spelen.”