Vraag aan Ronald Koeman valt verkeerd: ‘Uit je nu kritiek op mijn imago?

Ronald Koeman was zaterdagavond niet te genieten na een nieuwe misstap van Barcelona in LaLiga. De Catalanen kwamen bij Deportivo Alavés niet verder dan een 1-1 gelijkspel en wachten nu al sinds 1 oktober, toen met 0-3 bij Celta de Vigo werd gewonnen, op een zege in competitieverband. De achterstand op Real Madrid bedraagt inmiddels al acht punten, al heeft Barcelona een wedstrijd minder dan de aartsrivaal gespeeld. “Ik maak mij zorgen over het gebrek aan effectiviteit voorin”, erkende Koeman na afloop van de remise in het Mendizorrotza.

“Het heeft niets met de instelling van mijn spelers te maken”, benadrukte Koeman in Vitoria-Gasteiz. “En ook niet met een gebrek aan concentratie. Maar we moeten wel méér doelpunten gaan maken. Dat overkwam ons al tegen Juventus en nu weer tegen Alavés. Bovendien hebben we het tegendoelpunt cadeau gedaan. We kunnen én mogen niet accepteren dat we zo vaak missen.” De teller van Barcelona na zes competitieduels staat op tien treffers. Alleen Real Madrid, Atlético Madrid (beide dertien) en Real Sociedad (veertien) maakten meer treffers. Real Sociedad en Real Madrid speelden wel een duel meer.

Barcelona maakte na rust een betere en veel gevaarlijkere indruk dan in de eerste helft. “In de eerste helft sloot Alavés goed de ruimtes. Het was een zwakke eerste helft van onze kant, maar desondanks hadden we toch twee, drie kansen. De tweede helft was veel beter.” Koeman maakte vervolgens een ietwat geïrriteerde indruk. Bijvoorbeeld toen hij de vraag kreeg waarom Ansu Fati in de 78e minuut werd gewisseld door Martin Braithwaite. “De ene dag uiten jullie kritiek omdat ik te laat wissel en nu krijg ik geen vraag over mijn drie wissels in de rust”, doelde hij op de entree van Miralem Pjanic, Trincao en Pedri, als vervangers van Busquets, Ousmane Dembélé en Clément Lenglet.

Alaves met 10 man, Barca op gelijke hoogte ?? Griezmann wipt de bal fijntjes over de uitgekomen doelman heen ??#ZiggoSport #LaLiga #AlavesBarcelona pic.twitter.com/SSxjZ5NCYw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2020

“Fati heeft zijn kansen gekregen en ik was op zoek naar iets anders in de slotfase van de wedstrijd.” Het gezicht van Koeman sprak boekdelen toen een journalist aangaf dat de Nederlander in de slotfase een terneergeslagen indruk maakte en amper meer aanwijzingen gaf. “Uit je nu kritiek op mijn imago? We hebben er alles aan gedaan om hier te winnen. We hebben gespeeld zoals we moeten spelen. Als je nu kritiek uit op hoe ik overkom als ik op de bank zit, dan kunnen we er net zo goed mee stoppen.” De persconferentie ging echter gewoon door. De volgende vraag was of Koeman zich zorgen maakt over de schamele twee punten in de laatste vier duels. “Natuurlijk maak ik mij zorgen daarover”, benadrukte hij.

“De manier waarop wij voetballen is echter aanvaardbaar. Ik zou mij meer zorgen maken als we ook geen kansen zouden creëren. Soms slaan we te ver door en willen we nóg een pass geven in plaats van op doel te schieten. We hebben enkele keren op doel geschoten, maar er zat telkens een been tussen”, zag Koeman. “Mijn mening over de scheidsrechter? Ik geef liever geen mening. Ook niet over de mogelijke strafschop op Frenkie de Jong. Of ik snap dat de aanhang niet blij is met de arbitrage? Ik heb destijds mijn mening gegeven. Het is niet nodig om dat te herhalen.”