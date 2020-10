PSG houdt mét Bakker historisch moyenne onder Tuchel in stand

Paris Saint-Germain heeft de uitwedstrijd tegen Nantes probleemloos weten om te zetten in een overwinning. Les Pariens wonnen door doelpunten van Ander Herrera, Kylian Mbappé en Pablo Sarabia met 0-3 in het Stade de la Beaujoire. PSG heeft nu zeventig procent van zijn uitwedstrijden in de Ligue 1 onder het bewind van Thomas Tuchel weten te winnen, wat voorlopig het hoogste percentage ooit is onder een bepaalde trainer.

PSG trad in Nantes aan zonder de geblesseerde Neymar, maar mét Mitchel Bakker als linksback. Mbappé vormde in de voorhoede een drietal met Moise Kean, in zijn eerste vier wedstrijden goed voor vier doelpunten, en Sarabia. De grootste mogelijkheid van de eerste helft was zonder enige twijfel voor de thuisploeg. Randal Kolo ontdeed zich van de nodige tegenstanders, dribbelde het strafschopgebied binnen en leverde de bal panklaar af bij Moses Simon. De Nigeriaanse aanvaller maaide voor een leeg doel echter over de bal heen en mede daardoor bleef de eerste helft zonder doelpunten.

Met slechts 42 seconden op de klok in de tweede helft kwam PSG op voorsprong. Kylian Mbappé kwam aan de bal in het strafschopgebied en behield het overzicht, waardoor Herrera ter hoogte van de strafschopstip kon worden gevonden. De middenvelder plaatste de bal vervolgens laag in de rechterbenedenhoek. Na 65 minuten spelen verdubbelden les Parisiens de marge, nadat de bal op de stip ging vanwege een lichte overtreding van Jean-Charles Castelletto op Mbappé. Het was Mbappé zelf die het buitenkansje verzilverde en de marge verdubbelde.

Nantes kreeg twintig minuten voor tijd de mogelijkheid om terug te komen in de wedstrijd, toen Marcus Coco gevloerd werd door Colin Dagba. Kader Bamba zag zijn inzet vanaf elf meter echter gekeerd worden door PSG-doelman Keylor Navas. Mbappé moest vervolgens met een spierblessure het veld verlaten en zonder hem kwam PSG in de absolute slotfase ook nog op 0-3. Na zeer matig uitverdedigen kwam Sarabia in balbezit binnen het strafschopgebied en hij verschalkte Nantes-doelman vervolgens met een subtiel stiftje, waarmee hij de eindstand bepaalde.