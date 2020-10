Vitesse blijft in het spoor van Ajax ondanks slechte eerste helft

Vitesse blijft in het spoor van Ajax in de Eredivisie. De ploeg van Thomas Letsch wist de uitwedstrijd tegen Willem II zaterdagavond met 1-3 te winnen en heeft daardoor nog altijd hetzelfde puntentotaal als koploper Ajax, dat een beter doelsaldo heeft. Het was voor Vitesse alweer de vierde overwinning op rij. Willem II leed voor de vijfde keer op rij puntenverlies. De Tilburgers zijn met vijf punten terug te vinden in de middenmoot.

In de zevende minuut leek Vitesse op voorsprong te komen toen Jacob Rasmussen de bal in de kluts binnenwerkte. Idrissa Touré stond echter buitenspel toen hij de vrije trap van Riechedly Bazoer goed terug voor het doel kopte. In de daaropvolgende fase was Willem II gevaarlijk. Remko Pasveer keerde een inzet van Derrick Köhn en daarna was hij ook attent op een hard schot van Pol Llonch. Na 25 minuten was het wél raak: Nunnely kwam goed voor Rasmussen en tikte bij de eerste paal een pass van Mike Trésor Ndayishimiye binnen.

Vitesse maakte ook na de 1-0 een matige en slordige indruk. Niet alleen werd er op grote afstanden verdedigd, ook maakte de ploeg van Letsch veel verkeerde keuzes. Toch hadden de bezoekers uitzicht op een gelijkmaker. Een kopbal van Touré ging langs de verkeerde kant van de paal en Loïs Openda had weliswaar ruimte om te schieten, maar Jordens Peters was er tijdig bij om de inzet te blokkeren.

Het team van Letsch begon een stuk beter aan de tweede helft. De Arnhemmers domineerden, ook op de helft van Willem II, maar tot echte kansen leidde dat aanvankelijk niet. In de 57e minuut viel alsnog de 1-1. Openda wil vanaf de rechterkant hoog voorzetten, raakte de bal verkeerd en zag de bal tot zijn eigen verbazing over Jorn Brondeel heengaan. Vitesse draaide de wedstrijd in zes minuten om: Armando Broja schoot op aangeven van Million Manhoef zijn vierde van het seizoen tegen de touwen.

Met de voorsprong op zak leunde Vitesse wat meer achteruit en dat leidde tot een grote kans van Vangelis Pavlidis. Hij schoot tegen Pasveer op. Net voor tijd probeerde Köhn het op een manier die eerder op de avond al succesvol was gebleken: een mislukte voorzet. De Duitser was echter minder fortuinlijk met zijn poging, want hij trof de lat. In de tegenaanval gooide Patrick Vroegh de wedstrijd in het slot: de invaller schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied hard binnen.