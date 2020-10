Opnieuw frustrerende avond voor Barcelona na blunder van Neto

Barcelona heeft voor de vierde keer op rij punten laten liggen in LaLiga. Het team van Ronald Koeman kwam zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Dat betekent dat de Catalanen aan de laatste vier competitieduels slechts twee punten hebben overgehouden. De sportieve malaise sorteert logischerwijs effect op de plaats van Barcelona op de ranglijst: met acht punten uit zes duels staan los Azulgrana twaalfde. De achterstand op koploper Real Madrid bedraagt liefst acht punten, al heeft de regerend landskampioen van Spanje wel een duel meer gespeeld.

Niet alleen hield Alavés de bezoekers uit Catalonië in de eerste helft van zich af, ook ging het team van Pablo Machin dankzij een cadeautje van Neto met een minimale voorsprong de rust in. Barcelona ging in de eerste helft van minder naar méér, maar de ploeg van Koeman had moeite op de Baskische defensie te kraken. Dat had men ook aan zichzelf te wijten. Na een uitstekende pass van Clément Lenglet stond Ansu Fati oog in oog met Sergio Pacheco, maar de inzet langs de doelman was té diagonaal.

Barcelona staat achter tegen Alavés na deze ENORME BLUNDER van keeper Neto?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 31 oktober 2020

Barcelona kreeg na dik twintig minuten opnieuw een grote kans: een vrije trap van Lionel Messi op een gevaarlijke plek werd door Florian Lejeune van de doellijn gehaald. Het was echter Alavés dat het scorebord na 29 minuten in beweging kreeg. Gerard Piqué speelde de bal terug op Neto, die er vervolgens een potje van maakte en de bal aan Luis Rioja verspeelde: 1-0. Daar had Barcelona in het restant van de eerste helft niet meer van terug. Frenkie de Jong vroeg om een strafschop toen hij de bal uit een voorzet van Sergi Roberto over het doel kopte en licht werd geduwd.

Koeman greep in de rust flink in: Miralem Pjanic, Pedri en Trincao kwamen binnen de lijnen voor Ousmane Dembélé, Lenglet en Sergio Busquets. Barcelona zette in de openingsfase van de tweede helft meteen veel druk op Alavés, maar was tegelijkertijd behoedzaam voor counteraanvallen van de Basken. In de 61e minuut vond een cruciaal moment plaats. José Ignacio Peleteiro kreeg een tweede gele kaart voor een onhandig duel met Gerard Piqué om de bal en liet de thuisploeg met tien man achter. Nog geen twee minuten later viel al de 1-1.

Antoine Griezmann brengt Barcelona met een subtiel stiftje terug in de wedstrijd tegen Alavés? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 31 oktober 2020

Fati zette goed druk, waarna de bal via een Alavés-been bij Griezmann terechtkwam. De Fransman werkte de bal fraai over Pacheco: 1-1. Hoewel Barcelona nog een klein half uur tegen tien man voor de boeg had, slaagde Barcelona er niet in om een halve misstap te vermijden. De bezoekers, met ook Sergiño Dest en Martin Braithwaite inmiddels binnen de lijnen, waren via Messi, Dest en Fati dicht bij de 1-2, terwijl een doelpunt van Griezmann wegens buitenspel van Trincao ongeldig werd verklaard. In de slotminuten eindigde een inzet van Messi ook nog eens op de paal.