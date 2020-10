Messi trapt uit frustratie de bal op scheidsrechter Hernández Hernández

Barcelona staat achter tegen Alavés (1-0) en dat zint Lionel Messi allerminst. De sterspeler van de Catalanen kon op in de 39ste minuut zijn frustratie niet langer inhouden en trapte de bal richting scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández. Messi had waarschijnlijk veel geluk dat de bal de arbiter niet (vol) raakte en kwam weg met een gele kaart. De tamelijk bizarre beelden gaan de wereld over.