Prachtige omhaal Giakoumakis kan VVV niet redden in Groningen

FC Groningen heeft zich zaterdagavond genesteld in de subtop van de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs won met dank aan doelpunten van Patrick Joosten en Jorgen Strand Larsen zonder al te groots te spelen met 2-1. VVV-Venlo kwam nauwelijks voor het doel van Groningen, maar scoorde in de slotminuut nog wel via een weergaloze omhaal van Georgios Giakoumakis.

Groningen was vanaf de aftrap de dominante partij. Na zestien minuten dachten de noorderlingen tot score te komen. Jorgen Strand Larsen worstelde zich in een fel duel los van Arjan Swinkels en bediende bij de tweede paal Daniël van Kaam, die binnen tikte. Scheidsrechter Allard Lindhout keurde het doelpunt echter af op advies van de VAR, omdat Larsen met zijn elleboog de kin van Swinkels had aangetikt.

Tien minuten later zette Groningen alsnog een geldig doelpunt op het scorebord. Larsen verlengde een voorzet Alessio Da Cruz met zijn hak tot bij Patrick Joosten. De aanvaller kreeg in de zestien veel ruimte van VVV om te keren en schoot vanuit de draai binnen: 1-0. Direct na de treffer legde Larsen de bal panklaar neer voor Van Kaam, die de bal slecht raakte en vanbinnen de zestien naast mikte.

Direct na rust besliste Groningen de wedstrijd. Da Cruz legde de bal binnen de zestien klaar voor Larsen, die beheerst de hoek vond: 2-0. Daarna kwam Groningen geen moment in de problemen. De Trots van het Noorden zocht mondjesmaat de aanval, zonder veel grote kansen te creëren. Gabriel Gudmundsson was in de slotfase het dichtstbij. De aanvaller stoomde op over de linkerflank en had de bal voor het inschieten, maar mikte voorlangs. In de absolute slotfase deed VVV-Venlo op fantastische wijze wat terug. Giakoumakis ontving een hoge voorzet vanaf links, controleerde de bal in de zestien en zette een acrobatische omhaal in: 2-1.