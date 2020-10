Perez wijst Feyenoord op international van AZ: ‘Hadden ook hem kunnen halen’

Feyenoord is vooralsnog enigszins wisselvallig aan het seizoen begonnen. In de Eredivisie werd er gelijkgespeeld tegen FC Twente (1-1), Sparta Rotterdam (1-1) en RKC Waalwijk (2-2), terwijl in de Europa League één punt uit twee twee wedstrijden tegen Dinamo Zagreb (0-0) en Wolfsberger AC (1-4 nederlaag) werd gepakt. Kenneth Perez vraagt zich in het programma De Eretribune van FOX Sports af of Feyenoord niet AZ-aanvaller Jesper Karlsson had moeten binnenhalen.

“Frank Arnesen had wat beter spul kunnen leveren. Dat is de vicieuze cirkel van Feyenoord. Het is arbitrair of Feyenoord een topclub is. Want wat is een topclub? Ajax is een topclub, daarachter komt na een tijdje PSV”, zo begint Hugo Borst als Feyenoord ter sprake komt. Perez vindt dat Feyenoord een topclub is, ‘in de zin van dat er veel over de club gesproken wordt’. “Als Ajax op honderd procent zit, zit voor mij PSV op tachtig procent en Feyenoord op zeventig procent. Dan zit je al dertig procent van het niveau van Ajax vandaan, probeer dat maar eens waar te maken”, reageert Borst.

“We zien hoe Ajax af en toe presteert en hoe mooi er gevoetbald wordt, daar kan Feyenoord gewoon niet aan tippen”, zo stelt de columnist. “Je kan bij RKC toch drukzetten? Het is raar dat Feyenoord teruggetrokken speelt tegen RKC”, zo haakt Perez in. “Neem een voorbeeld aan AZ. Die hebben Karlsson gehaald, waarschijnlijk voor niet heel veel geld. Feyenoord heeft Diemers en dat soort spelers gehaald, maar daar had je ook Karlsson voor kunnen halen. Als bijvoorbeeld Kudus de kans heeft om naar Ajax te gaan, heeft Feyenoord geen kans. Maar een speler als Karlsson: Feyenoord heeft nog steeds een grote aantrekkingskracht, denk ik.”

Karlsson werd door AZ afgelopen zomer voor 2,6 miljoen euro overgenomen van het Zweedse IF Elfsborg, dat naar verluidt tevens een doorverkooppercentage van vijftien procent heeft bedongen en mogelijk nog 2,2 miljoen euro aan bonussen tegemoet kan zien. De 22-jarige aanvaller, tweevoudig Zweeds international, was voorlopig goed voor drie doelpunten en twee assists in vijf officiële wedstrijden. “Er is bij Feyenoord heel weinig geld”, zegt Borst. “Ik had gehoopt dat Arnesen met zijn netwerk een fijne huurling van Chelsea had kunnen halen. Een lekker spitsje.

“Je hebt bij NAC en Vitesse ook genoeg huurlingen gezien van wie je denkt: nou...”, antwoordt Perez op de uitspraak van Borst. Hij haalt aan dat Angliño is ‘komen binnen waaien’ bij NAC Breda, terwijl presentator Jan Joost van Gangelen voormalig Vitesse-huurlingen Lewis Baker en Mason Mount noemt. Borst: “Daar hoop je dan op als Arnesen bij Feyenoord zit, dat hij zo’n speler kan binnenhalen.”