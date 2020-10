Borst haalt uit naar ‘grijze muis’ Valentijn Driessen: ‘Ik heb daar moeite mee’

Hugo Borst noemt de kritische vragen die Valentijn Driessen onlangs aan Feyenoord-trainer Dick Advocaat stelde 'bedenkelijk'. Eerstgenoemde journalist begrijpt niet dat zijn collega Advocaat hard aanpakte na de nederlaag van Feyenoord tegen Wolfsberger AC (1-4). Het was pas de eerste nederlaag van de Rotterdammers dit jaar, toch vroeg Driessen aan Advocaat of hij 'zijn conclusies' zou trekken. "Wat ik daar hoorde, vond ik heel bedenkelijk", zegt Borst in De Eretribune op FOX Sports over de bewuste persconferentie van Advocaat.

"Vorig jaar verloor Jaap Stam rond deze tijd met 4-0. Hij trok zijn conclusies, en jij?", zo vroeg Driessen namens De Telegraaf aan Advocaat. De journalist van RTV Rijnmond voegde daar de volgende vraag toe: "Merk je een soort crisissfeer?" Advocaat reageerde daarop ontkennend: "Als je één keer verliest, moet er dan meteen een crisissfeer zijn? Leuk voor de media, maar bij ons is dat er niet."

Borst steunt Advocaat daarin. "Ik vind het rare: Valentijn Driessen ken ik al mijn hele leven lang. Die heb ik meegemaakt als grijze muis", deelt de journalist een sneer uit aan zijn collega. "Dat heeft hij heel lang volgehouden, maar hij is ontbolsterd. Ik kan niet ontkennen dat ik soms ook echt kan genieten van Valentijn, hij weet het vuurtje flink op te stoken. Ik vind soms dat hij weleens te ver gaat wat betreft Erik ten Hag, maar..."

De vraag van RTV Rijnmond over 'de crisissfeer' vindt Borst nog erger. "Die andere koekenbakker van de regionale omroep is helemaal te gek voor woorden", zegt hij. "Dick Advocaat heeft het afgelopen jaar niet één Eredivisie-wedstrijd verloren. En deze jongen vraagt naar 'een crisissituatie'... Dat is absurd. Het is ook pervers. Ik vind dat het sfeertje dat gecreëerd wordt... ik heb daar moeite mee. Ik ben blij dat ik dat niet meer hoef te doen." Borst is grotendeels verdwenen uit de voetbaljournalistiek, maar schuift af en toe aan bij FOX Sports om wedstrijden te analyseren.

Borst zou begrip voor de vragen hebben als ze provocerend bedoeld waren. "Als het zeg maar schertsend of uitdagend is bedoeld, dan heb ik er vrede mee. Maar als je serieus gaat vragen: 'Is er sprake van een crisis?' Dat vind ik obsceen, gek. Hoort niet, slaat nergens op." Kenneth Perez vraagt vervolgens of dat is vanwege de grote serie ongeslagen wedstrijden van Feyenoord. "Ja, dat is weliswaar scorebordjournalistiek", beseft Borst. "Ik zie ook dat Feyenoord heel slecht voetbal, natuurlijk. Maar een crisissituatie is wat anders."