Wereldgoal Wout Brama in grootste zege FC Twente dit seizoen

FC Twente heeft zaterdagavond ten koste van PEC Zwolle de grootste overwinning van het seizoen geboekt. Ron Jans zag zijn spelers met 5-1 van één van zijn voormalig werkgevers winnen. De 3-0, een heerlijk schot van Wout Brama, was zonder meer het hoogtepunt in De Grolsch Veste. Door de overwinning staat FC Twente nu op een derde plaats in de Eredivisie, met veertien punten uit zeven duels. PEC wacht nog steeds sinds 26 september, toen met 4-0 van Sparta Rotterdam werd gewonnen, op een driepunter.

Het team van Jans had slechts vijf minuten nodig om aan de leiding te gaan. Queensy Menig onderschepte een pass van Thomas Lam en passeerde doelman Michael Zetterer: 1-0. Het was niet de avond van de captain van PEC. Ook bij de 2-0 van FC Twente, na nog geen half uur spelen, ging de verdediger van de Zwollenaren in de fout. Hij wilde een lange bal vanuit de Twentse defensie terugspelen op Zetterer, maar raakte de bal veel te zacht. Danilo strafte de fout genadeloos af en zette de 2-0 op het scorebord.

Luttele minuten later maakte Brama op schitterende wijze de 3-0: na een corner van Vaclav Cerny schoot hij de bal met de buitenkant van zijn voet en via de binnenkant van de rechterpaal heerlijk achter Zetterer. Het was voor de veteraan zijn eerste Eredivisie-treffer voor de Enschedeërs sinds 27 april 2014. Voor Lam zat de wedstrijd er acht minuten voor rust reeds op. Stegeman haalde de captain naar de kant en bracht Marc Olivier Doué binnen de lijnen.

In de tweede helft kwamen ook Vaclav Cerny en Luka Ilic nog tot scoren voor FC Twente. Jayden Oosterwolde reageerde na een onhandige uitworp van Zetterer feller dan Clint Leemans, waarna hij Danilo meteen bediende en de bal via de Braziliaan bij Cerny belandde: 4-0. Ilic omspeelde, één minuut nadat hij was ingevallen, de doelman en bepaalde de eindstand. Tussendoor redde Eliano Reijnders met een mooie volley de eer voor PEC.