Jota evenaart beste start in Liverpool uit 2004 met cruciaal doelpunt

Liverpool is er zaterdagavond met hangen en wurgen in geslaagd om in eigen stadion af te rekenen met West Ham United. The Reds waren met 2-1 te sterk voor de bezoekers uit Londen. Uiteindelijk groeide invaller Jota met de winnende treffer in minuut 85 uit tot matchwinner, nadat enkele minuten eerder al een doelpunt van hem was afgekeurd na inmenging van de VAR. Door de overwinning neemt Liverpool voorlopig de koppositie in de Premier League over van Everton. De ploeg van manager Jürgen Klopp bleef tevens voor de 63e keer op rij ongeslagen op Anfield, waarmee een clubrecord uit een periode tussen februari 1978 en januari 1981 wordt geëvenaard.

Ten opzichte van het met 2-0 gewonnen Champions League-duel met FC Midtjylland voerde Liverpool-manager Jürgen Klopp de nodige wijzigingen door. Fabinho (met een blessure), Xherdan Shaqiri, James Milner, Takumi Minamino, Divock Origi en Diogo Jota verdwenen uit het elftal ten faveure van Nathaniel Phillips, Curtis Jones, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané. Ondanks dat het elftal van Liverpool in een tamelijke sterke samenstelling aantrad op Anfield, kwamen de bezoekers na tien minuten spelen al op voorsprong.

Een door Joe Gomez weggekopte voorzet van Arthur Masuaku viel voor binnen het strafschopgebied voor de voeten van Pablo Fornals. De Spaanse middenvelder controleerde de bal en plaatste het leer via de paal buiten het bereik van Liverpool-doelman Alisson Becker in de linkerhoek. Daarmee incasseerde Liverpool dit seizoen al in drie (van de vier) thuiswedstrijden een tegendoelpunt, wat evenveel is in alle negentien de duels van de vorige jaargang op Anfield. Bovendien incasseerde geen enkele Premier League-club sinds het moment dat Liverpool zich vorig seizoen tot kampioen kroonde zoveel tegendoelpunten als the Reds.

De vroege achterstand betekende dat Liverpool andermaal in de achtervolging moest. Nadat een schot van Jordan Henderson net naast ging en een volley van Andy Robertson aan de verkeerde kant van de paal belandde, kwam Liverpool op slag van rust op gelijke hoogte. Masuaku vloerde Salah binnen het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Salah benutte het buitenkansje zelf en verschalkte West Ham-doelman Lukasz Fabianski vanaf elf meter. Het was de zevende treffer van Salah in de eerste zeven competitiewedstrijden van dit seizoen; alleen Fernando Torres deed dat in het seizoen 2009/10 met acht treffers uit de eerste zeven competitieduels beter.

Na rust duurde het even voor Liverpool tot mogelijkheden kon komen. Klopp bracht Jota en Shaqiri binnen de lijnen en zag Salah een kwartier voor het einde het eerste echte gevaar van de tweede helft verzorgen, door de bal na een knappe actie over te schieten. Met 77 minuten op de klok leek invaller Jota Liverpool de verlossing te brengen. De van Wolverhampton Wanderers overgekomen aanvaller reageerde attent toen Fabianski gehinderd door Mané een schot van Salah losliet, maar volgens de VAR was er sprake van een overtreding van de Senegalese aanvaller.

Vijf minuten voor het einde verzorgde Jota alsnog de winnende treffer. Een steekpass van Shaqiri bracht Jota vrij in het strafschopgebied, waar hij geen fout maakte en Liverpool de overwinning bezorgde. Het was voor Jota zijn derde doelpunt in de derde competitiewedstrijd op Anfield voor Liverpool, waarmee hij de beste start van een speler bij Liverpool in het eigen stadion evenaart. Luis García scoorde in oktober 2004 eveneens in alledrie zijn eerste competitiewedstrijden in dienst van Liverpool op Anfield.