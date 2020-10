De Vrij laat zich kloppen door Gervinho en verliest punten met Inter

Internazionale heeft zaterdagavond een verrassend puntenverlies geleden tegen Parma. De ploeg van trainer Antonio Conte liet zich op de counter verrassen door Gervinho, die tweemaal toesloeg. De eerste treffer van de Ivoriaanse routinier was van grote schoonheid, bij de tweede liet Stefan de Vrij de spits uit zijn rug weglopen. Inter kwam via een schot van Marcelo Brozovic en een kopbal van Ivan Perisic nog wel terug tot 2-2.

Parma beperkte zich in het Giuseppe Meazza voornamelijk tot verdedigen en zag Ivan Perisic namens Inter in kansrijke positie over schieten. Daarna bood Christian Eriksen een gouden kans aan Lautaro Martínez, die van een paar meter afstand stuitte op doelman Luigi Sepe. Omdat Achraf Hakimi op slag van rust een enorme kopkans om zeep hielp, gingen beide ploegen doelpuntloos rusten.

WERELDGOAL! Gervinho laat weer eens van zich horen met dit heerlijke doelpunt tegen Internazionale! Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 31 oktober 2020

Direct na rust sloeg Parma toe. Gervinho vertrok vanaf de linkerflank uit de rug van Hakimi en verlengde een lange bal van Hernani op sublieme wijze in één keer tot in de kruising: 0-1. Stefan de Vrij probeerde Gervinho nog af te stoppen, maar kwam te laat, al was Hakimi vermoedelijk de hoofdschuldige voor de tegentreffer. Een kwartier later kon De Vrij geen ploeggenoten beschuldigen. Dit keer liet de Oranje-international Gervinho zelf uit zijn rug lopen, waarna de Ivoriaanse spits een steekbal van Roberto Inglese promoveerde tot doelpunt: 0-2.

Tussendoor had Inter nog een doelpunt afgekeurd zien worden, omdat Andrea Ranocchia, die na een duel al op de grond lag, in buitenspelpositie scoorde. Na de 0-2 kwamen de Milanezen vrijwel direct terug in de wedstrijd. Brozovic nam de bal op de rand van de zestien prachtig aan en was daarmee in één moeite op weg naar het doel van Parma, dat hij met een geplaatst schot vond: 1-2. Internazionale zocht vervolgens nadrukkelijk naar minimaal een gelijkmaker. Perisic kreeg geen penalty, terwijl Ranochhia en Hakimi enorme kopkansen verprutsten. Inter bleef aandringen en maakte in blessuretijd gelijk, toen Perisic uit een vrije trap vanaf links raak kopte. Arturo Vidal had de winnende op het hoofd, maar mikte net naast.