Perez verbaast Van Gangelen over Feyenoord: ‘Ik vind dat opmerkelijk’

Feyenoord ging donderdagavond in De Kuip met 1-4 onderuit tegen Wolfsberger AC. De nederlaag in de tweede groepswedstrijd van de Europa League kwam voornamelijk tot stand door maar liefst drie strafschoppen. Kenneth Perez blijft erbij dat Feyenoord de schuld voor de nederlaag mag leggen bij scheidsrechter Srdan Jovanovic, een uitspraak die Jan Joost van Gangelen enigszins verbaast.

In het programma van De Eretribune van FOX Sports geeft Perez te kennen dat de nederlaag ‘de schuld van de scheidsrechter is’. “Dat is wel grappig, ik heb jou dat nog nooit horen zeggen. We werken toch al een jaar of tien samen nu, denk ik zo. Ik heb jou nog nooit horen zeggen: ‘In dit geval mag je de scheidsrechter wel de schuld geven’. Ik vind dat opmerkelijk”, reageert presentator Jan Joost van Gangelen. De eveneens aanwezige Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, haalt aan dat Jovanovic gemiddeld één strafschop per wedstrijd geeft in zijn carrière.

“Misschien zat hij in een dip voor deze wedstrijd, dat het een beetje te karig was. Als iets zo overdreven slecht is en invloed heeft, vind ik dat je als club er wel iets van mag zeggen”, benadrukt Perez. Feyenoord gaf tegen Wolfsberger drie strafschoppen weg, na overtredingen van Eric Botteghin, Bart Nieuwkoop en Justin Bijlow. “Het is mode om het altijd op jezelf te betrekken, dat deed Feyenoord ook. Na de wedstrijd zeiden ze dat het niet goed genoeg was. Maar twee van de drie penalty’s zijn krankzinnig. De eerste geef je ook niet, als je een normale scheidsrechter bent.”

Hugo Borst vraagt zich af wie er gedacht heeft aan het ‘o-woord’, waarmee hij omkoping bedoelt. “Nee, dat is niet in mijn gedachten opgekomen”, reageert Perez. “Dan denk ik dat er in de Europa League heel veel scheidsrechters omgekocht zijn. Er lopen echt een paar hele, hele slechte scheidsrechters rond. Je wordt gewoon blij van zo’n Makkelie bij Juventus - Barcelona, die floot bijna tot in de perfectie. In de Eredivisie heb je soms ook zoiets van: hm..”

In de Europa League is er geen VAR en Van Gangelen stelt dat een trainer zijn spelers kan instrueren om te gaan liggen in het strafschopgebied. “Dat probeerde Kökcü ook, maar dat was zo overdreven dat deze scheidsrechter er niet voor floot. Het was krankzinnig en dan mag je het best noemen”, stelt Perez. “Wat ik heel erg mis bij Feyenoord, is een idee om het voor elkaar makkelijker te maken. Het idee is over het algemeen vooral terug, veiligheid. Als je dat continu traint... Ik denk dat AZ de hele dag door op passen en trappen traint. Bij Feyenoord zie je niet echt de patronen hoe ze met z’n allen willen aanvallen. Dat is misschien de hand van de trainer, die de organisatie wil bewaren.”