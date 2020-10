Engelse kranten dolenthousiast: ‘Hij gelooft dat Ziyech zijn opvolger wordt’

Hakim Ziyech was zaterdagmiddag tijdens de uitwedstrijd tegen Burnley de grote man aan de zijde van Chelsa. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler verzorgde op Turf Moor een doelpunt en een assist op Timo Werner in het duel dat uiteindelijk in een 0-3 overwinning voor the Blues eindigde. De Engelse kranten zijn na afloop van het treffen tussen Burnley en Chelsea razend enthousiast over Ziyech.

Hak on the Net, kopt The Sun na afloop van Burnley - Chelsea. “Blijkbaar heeft Frank Lampard toch niet zo’n grote last op de schouders van Ziyech gelegd. Hij gelooft dat Ziyech de opvolger van Eden Hazard kan worden. Een behoorlijke last om te dragen, gezien de Belgische aanvaller vorig jaar voor totaal 150 miljoen euro werd overgenomen door Real Madrid. Dat is 110 miljoen euro meer dan Ziyech heeft gekost. Maar nu de Nederlandse Marokkaan zijn tweede doelpunt in twee wedstrijden heeft geproduceerd, lijkt het dat hij geen problemen heeft met de verwachtingen van zijn manager.”

“De openingstreffer was geen wondergoal, zeker niet Hazardesque. Nick Pope, international van Engeland, ging naar de grond als een zak aardappels. Toch onderstreepte hij met het schot zijn zelfvertrouwen, waardoor Lampard van mening is dat hij enorm belangrijk kan worden voor Chelsea”, stelt de boulevardkrant. “Lampard zegt dat hij van hem houdt. Een reeks blessures heeft een goede entree voorlopig in de weg gestaan.”

The Sun deelt Ziyech een 9 uit na zijn optreden op Turf Moor. “Ziyech was een goochelaar, een soort Cesc Fàbregas die altijd probeerde om dingen mogelijk te maken. Hij is het type speler dat altijd vooruit denkt en aanvalt. Ziyech begint zijn draai te vinden”, zo luidt de conclusie. Alleen N’Golo Kanté krijgt met een 10 een hoger cijfer van The Sun, terwijl ook Reece James, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell, Kai Havertz en Mason Mount een 9 toebedeeld krijgen.

The Independent zag dat Ziyech ‘begon te stralen’. “In feite was hij de uitblinker bij Chelsea, tot hij in de 72e minuut werd gewisseld. De laatste speler die twee doelpunten maakte na zijn eerste twee basisplaatsen, was Diego Costa”, stelt de krant. De Daily Mirror zag dat Ziyech ‘zijn indrukwekkende start wist door te trekken’. “Lampard kon zijn blijheid amper verbergen toen hij vrijdag over Ziyech sprak. Het is lang wachten geweest tot hij kon spelen. Tegen Burnley kende hij andermaal een indrukwekkend optreden. Hij opende de score en veroorzaakte met zijn positionering constant problemen bij Burnley, omdat hij tussen de linies kan passen en spelen.”

Van Football.London krijgt Ziyech samen met James de hoogste beoordeling: een 9. “Hij maakte indruk in de driemansaanval. Er bestond een goede connectie met zijn teamgenoten, dat was goed te zien bij het eerste doelpunt. Hij was het hart van het goede spel van Chelsea en speelde excellent”, stelt men over het optreden van Ziyech. Sky Sports geeft de aanvallende middenvelder annex buitenspeler een 7, een punt lager dan de 8 voor Zouma en Timo Werner. Volgens de Daily Express was Ziyech met een 8 wél de uitblinker. “Als hij zo blijft presteren, zou hij wel eens een briljante aanwinst kunnen zijn.”

‘Hakim Ziyech shines as Chelsea brush Burnley aside’, kopt de London Evening Standard. De Londense krant beoordeelt het spel van Ziyech met een 7. Ook the Guardian zag Dat Ziyech ‘on the mark’ was tegen Burnley. “De nieuwelingen Ziyech en Werner kwamen op het scoreformulier, terwijl James en Kanté ook indrukwekkend speelden. Burnley werd overklast en Chelsea schuift op naar de vierde plek op de ranglijst.” Van de Daily Mail krijgt Ziyech een 8,5 voor zijn optreden, het hoogste cijfer van alle spelers.

Lampard stak na afloop tegenover Goal zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Ik verwachtte veel van hem, ik kende zijn kwaliteiten. Hij voegt veel toe aan ons team, heeft oog voor het doel en verzorgt doelpunten en assists. Maar wat ik vooral van hem heb gezien, is karakter”, zo is Lampard lovend over Ziyech. “Na een Europese wedstrijd is het altijd lastig om in de wedstrijd te komen”, reageert Ziyech zelf na afloop bij Ziggo Sport. “We hebben goed gespeeld, begonnen sterk en controleerden de wedstrijd.”

“Het is een goede week geweest, ik hoop dat we dit kunnen doorzetten. Het bevalt me goed bij Chelsea, ik voel me thuis. Het zelfvertrouwen is in iedere competitie belangrijk. Je moet met vertrouwen spelen en niet bang zijn om fouten te maken”, gaat Ziyech verder. Midweeks tijdens het duel met FK Krasnodar in de Champions League (0-4 zege) verzorgde hij al zijn eerste doelpunt. “We zitten nog steeds in een proces van opbouw, maar we maken stappen en dat moeten we zo houden.”