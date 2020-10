Luuk de Jong en Sevilla dutten in en lijden derde nederlaag op rij

Sevilla heeft aan de eerste twee groepsduels in de Champions League vier punten overgehouden, maar in LaLiga presteert het team van Julen Lopetegui bijzonder matig. De Zuid-Spanjaarden gingen zaterdag met 2-1 onderuit tegen Athletic Club en dat betekende alweer de derde competitienederlaag op rij. De laatste zege in LaLiga dateert van 1 oktober toen Levante met 1-0 werd verslagen. Sevilla staat met zeven punten uit zes duels op een teleurstellende veertiende plaats in LaLiga, al hebben veel teams één, twee of zelfs drie duels meer gespeeld.

In een eerste helft met maar weinig kansen kwam het scorebord na iets meer dan acht minuten in beweging. Na een pass van Lucas Ocampos vanaf links tekende En-Nesyri met een gekraakt schot vanaf een meter of negen voor de 0-1 in Bilbao. Het duel lag door kleine overtredingen voortdurend stil en de teams van Gaizka Garitano en Lopetegui kwamen maar niet goed in de wedstrijd. Enkele minuten voor rust leek En-Nesyri voor de 0-2 te zorgen, maar dit keer ging het schot van de aanvaller net naast de paal.

Luuk de Jong was vijf minuten na de pauze dicht bij een doelpunt toen een schot van En-Nesyri langs de doellijn ging en de Nederlander bijna kon binnenwerken. Athletic had moeite om in de buurt van het doel van Yassine Bounou te komen en uit een corner in de 76e minuut viel uiteindelijk de gelijkmaker. Mikel Vesga verlengde een corner vanaf link naar de tweede paal, waar de vrijstaande Iker Muniain de bal tegen de touwen joeg: 1-1.

Sancet doet het voor Athletic!! ?? De Basken draaien het duel in de slotfase helemaal om ????#ZiggoSport #LaLiga #ATHSEV pic.twitter.com/q3TomOYdVe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2020

Het bleek uiteindelijk een voorbode van de 2-1, daar Athletic vier minuten voor tijd sloeg. Na een scherpe voorzet van Iñaki Williams vanaf links richting de tweede paal was het Oihan Sancet, die enkele minuten eerder was ingevallen, die de bal in één keer achter Bounou schoot: 2-1. Lopetegui verving De Jong vervolgens door een andere aanvaller, Carlos Fernández, maar een nederlaag kon niet meer worden vermeden. Sevilla speelt woensdag een thuisduel met FK Krasnodar in de Champions League en wacht volgende week zaterdag een thuiswedstrijd tegen Osasuna.