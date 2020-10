Ziyech schittert met doelpunt en assist bij basisdebuut in Premier League

Na zijn succesvolle basisdebuut in de Champions League voor Chelsea heeft Hakim Ziyech zaterdag óók een fantastisch basisdebuut in de Premier League achter de rug. De aanvallende middenvelder was tegen Burnley met een vroeg doelpunt uitermate belangrijk voor the Blues, die moeizaam begonnen aan de wedstrijd. In de tweede helft leverde Ziyech ook nog een assist op Timo Werner. Chelsea won uiteindelijk met 0-3.

Ziyech mocht van Lampard bij zijn eerste basisplaats in de Engelse competitie vanaf de rechterflank beginnen. Verder bestond de aanval uit nummer tien Kai Havertz, spits Tammy Abraham en linkeraanvaller Werner. Laatstgenoemde zou op de bank beginnen, maar kwam in de basis terecht toen Christian Pulisic in de warming-up geblesseerd afhaakte.

In de eerste helft was er niet bijster veel actie te beleven. Burnley plooide massaal terug, terwijl Chelsea zichtbaar moeite had om zich daar doorheen te spelen. Abraham was in de openingsfase dichtbij, maar zag doelman Nick Pope zijn schot vanaf de rand van de zestien net over de lat tikken. In de 26ste minuut viel het doelpunt van Ziyech. De rechteraanvaller zette de aanval zelf op en ontving de bal van Abraham terug op de rand van de zestien. Ziyech twijfelde niet en legde de bal verrassend in de korte hoek, waar Pope rekende op een schot in de verre hoek: 0-1.

Op slag van rust voorkwam verdediger Kevin Long dat Werner de bal bij de tweede paal intikte, waardoor Burnley in ieder geval in de wedstrijd bleef. Na ruim een uur spelen bracht Chelsea daar verandering in. Een hoekschop van Mason Mount belandde op het hoofd van de vrije Kurt Zouma, die de bal krachtig en met volle overtuiging tegen de touwen kopte: 0-2. Zeven minuten later was het opnieuw raak voor de Londenaren. Ziyech ontving de bal op een meter of 25 van het doel en stuurde met een bekeken passje Werner weg, die op de linkerflank diep was gegaan. Werner nam aan met links en legde de bal met rechts direct in de verre hoek: 0-3. Ziyech werd vlak daarna afgelost door Callum Hudson-Odoi. Olivier Giroud, een andere invaller, zag nog een intikker afgekeurd worden wegens nipt buitenspel.