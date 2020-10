Hummels baart opzien bij Dortmund; Bayern heeft Lewandowski niet nodig

Borussia Dortmund en Bayern München geven elkaar geen duimbreed toe in de Bundesliga. Het team van Lucien Favre won zaterdag bij Arminia Bielefeld dankzij een opvallende doelpuntenmaker: Mats Hummels. De verdediger heeft opvallend genoeg de laatste drie goals van die Borussen in de Bundesliga gemaakt, inclusief de 3-0 in de 3-0 zege op Schalke 0-4 vorige week. Bayern boekte tegelijkertijd een minimale zege bij 1.FC Köln, dat dit seizoen nog niet heeft gewonnen. Joshua Zirkzee kwam na 63 minuten binnen de lijnen al vervanger van Eric Maxim Choupo-Moting, maar hij kon geen potten breken in Keulen.

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 0-2

Het team van Favre, die niet over de geblesseerde Erling Braut Haaland kon beschikken, had meer dan tachtig procent balbezit in de eerste helft, maar had het moeilijk tegen het zeer defensief ingestelde Arminia. De thuisploeg, met Mike van der Hoorn en Ritsu Doan in de basis, liet zich aanvallend amper gelden en leunde op het defensieve bolwerk én het feit dat het bij de bezoekers aan creativiteit ontbrak. De beste kans was enkele minuten voor rust toen Manuel Akanji naast mikte na een voorzet van Jude Bellingham.

Na rust sloeg Borussia Dortmund tweemaal toe en niet via gebruikelijke doelpuntenmakers als Thorgan Hazard, Marco Reus of Jadon Sancho. Na een corner van Sancho kopte Thomas Meunier op doel en werkte Hummels de bal onbedoeld in het doel: 0-1. Negentien minuten voor het einde sloeg Hummels opnieuw toe: de verdediger kopte een voorzet van Marco Reus vanaf rechts diagonaal achter Stefan Ortega.

1. FC Köln - Bayern München 1-2

Bij Bayern kregen Leon Goretzka en Robert Lewandowski rust met het oog op de komende Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg. De elf namen die overbleven in het elftal van Hans-Dieter Flick bleken over voldoende kwaliteit te beschikken om vrijwel geen moment in gevaar te komen in Keulen. Na dertien minuten kopte Serge Gnabry de bal tegen de hand van Marius Wolf, waarna Thomas Müller met een strafschop tekende voor 0-1.

Bayern speelde daarna niet best, maar kwam op slag van rust wel aan een nieuw doelpunt. Gnabry trok vanaf rechts naar binnen en vond met zijn linker doodeenvoudig de verre hoek: 0-2. Ook in de tweede helft deed Bayern het rustig aan. Köln kreeg ruimte om te voetballen en zag Ismail Jakobs twintig minuten voor tijd net naast koppen. In de 82ste minuut was het wél raak voor de thuisploeg. Een voorzet vanaf links viel voor de voeten van Jan Thielmann, die zijn schot via het lichaam van Dominick Drexler binnen zag vliegen: 1-2. Laatstgenoemde stond net niet buitenspel en mocht de eretreffer op zijn naam schrijven.