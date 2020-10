Ziyech grote uitblinker bij Chelsea: ‘Hij denkt: wat is dit voor geknoei?’

Hakim Ziyech maakt in zijn eerste 45 minuten als basisspeler in de Premier League een uitermate goede indruk op Youri Mulder. De aanvallende middenvelder van Chelsea tekende in het uitduel bij Burnley voor de enige treffer van de eerste helft: 0-1. Ziyech ontving de bal op de rand van de zestien van Tammy Abraham, waarna de ex-Ajacied doelman Nick Pope verraste met een schot in de korte hoek. "De manier waarop hij op het veld staat, bevalt mij heel erg", zegt Mulder in de studio bij Ziggo Sport.

Mulder vergelijkt Ziyech met een van de andere grote aankopen van Chelsea, Kai Havertz. "Wat Ziyech doet heb ik bijvoorbeeld bij Havertz niet gezien", zegt de oud-spits. "Ziyech staat daar zoals hij altijd gespeeld heeft. Hij staat daar met overtuiging in zichzelf. Dus: geef mij de bal, ik ben de baas hier, ik ben de beste van jullie allemaal, zo loopt hij daar op het veld. Hij loopt daar als de grote aankoop, weet je wel, waar iedereen naar kijkt. En Havertz... als je dat vergelijkt. Die loopt er een beetje bij, als hij de bal niet krijgt, durft hij niks te zeggen. Hakim Ziyech staat er!"

Ook het doelpunt van Ziyech wordt geanalyseerd door Mulder. "Zijn instinct zegt hem: als ik hem in de korte hoek schiet, dan staat de keeper op het verkeerde been. En laag en hard is sowieso altijd lastig. Die keeper moet dan ook nog eens naar de grond, behalve dat hij op het verkeerde been staat. Poke staat te ver in het midden, hij doet twee, drie stapjes te ver, omdat hij Ziyech ook nog niet kent. Ziyech schiet hem trouwens net zo makkelijk in de verre hoek. Het is een verdekt schot dat lastig is voor keepers."

Mulder vindt dat er van Chelsea als geheel team veel meer verwacht mag worden. "Het is helemaal niet hosanna wat Chelsea allemaal doet, maar Ziyech is de beste man van Chelsea, vind ik. Het is traag en stroperig bij Chelsea, er zitten geen automatismen in. Je ziet weinig dat iemand aangespeeld wordt, en dat de derde man al gaat lopen. Ziyech onttrekt zich daar wel aan. Hij denkt: wat is dat voor geknoei? Ik kan dat beter."