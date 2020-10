Atalanta betaalt na gelijkspel tegen Ajax hoge prijs voor overwinning

Atalanta heeft zich enigszins hersteld van het kleine dipje in de Serie A. Na de nederlagen tegen Napoli (4-1) en Sampdoria (1-3) was het team van Gian Piero Gasperini zaterdag met 1-2 te sterk voor hekkensluiter Crotone. Door de overwinning stijgt Atalanta, dat afgelopen week in de Champions League met 2-2 gelijkspeelde tegen Ajax, van de zesde naar een voorlopig tweede plaats. Internazionale, dat vandaag tegen Parma speelt, en de winnaar van het duel Napoli - Sassuolo, kunnen dit weekeinde over Atalanta heengaan.

In de openingsfase troffen beide teams de paal via Luis Muriel en Arkadiusz Reca. De Colombiaan zorgde voor het meeste gevaar bij Atalanta en was ook degene die na een pass van Ruslan Malinovskyi uit de draai voor de 0-1 zorgde. Een laag schot in de linkerhoek betekende in de 38e minuut de 0-2 van Muriel. Een schuiver van Nwankwo Simy vlak voor rust zorgde toch nog voor enige spanning in de tweede helft.

Meer doelpunten vielen er echter niet in het Stadio Scida, al kreeg Junior Messias nog een grote kans na een verkeerde pass van Johan Mojica. Remo Freuler kon de gelijkmaker voorkomen. Bij Crotone stond Ajax-huurling Lisandro Magallán in de basis. Marten de Roon en Robin Gosens ontbraken door blessureleed. Hans Hateboer stond uiteindelijk 68 minuten op het veld omdat hij geblesseerd moest afhaken en ook Cristiano Romero viel vijf minuten later uit. Sam Lammers kwam niet van de bank af. Dinsdagavond speelt Atalanta in de Champions League thuis tegen Liverpool.