Ronald Koeman hoeft niet langer te vrezen voor komst Josep Guardiola

Ronald Koeman hoeft niet te vrezen dat Josep Guardiola zijn positie als trainer van Barcelona overneemt. Guardiola laat zaterdagmiddag na afloop van de wedstrijd van Manchester City tegen Sheffield United (0-1 winst) weten geen enkele interesse te hebben om opnieuw trainer te worden van de Catalanen. Daarmee reageert de manager van City op de uitspraken van Víctor Font, die als presidentskandidaat van Barcelona de wens uitsprak om hem terug te halen.

Font haalde donderdag wereldwijd de headlines, door te stellen dat hij Guardiola zal aanstellen als hij verkozen wordt tot nieuwe voorzitter van Barcelona. "Guardiola, Xavi, Andrès Iniesta en Carles Puyol zijn legendes die van Barcelona houden, maar niet voor de club werken", zei Font in gesprek met Sky Sports. "We moeten ze terughalen om de Champions League weer te kunnen winnen."

Koeman: 'Denk niet dat vertrek Bartomeu invloed heeft op mijn positie'

Guardiola smoort te plannen van Font zaterdagmiddag in de kiem. "Mijn periode als trainer van Barcelona is voorbij, dat heb ik al vaker gezegd", aldus de oefenmeester van Manchester City tegenover BT Sport. Guardiola begon in 2008 zijn loopbaan als trainer bij Barcelona en vierde met de club grote successen. In vier seizoenen werd het Barça van Guardiola drie keer kampioen van Spanje en legde het twee keer beslag op de Champions League.

"In je leven moet je alles één keer doen", stelt Guardiola. "Er zijn veel andere fantastische mensen die daar de leiding kunnen hebben, bijvoorbeeld Ronald Koeman op dit moment. Dat is een uitstekende trainer. Voor mij is het klaar. Ik zal zeker terugkeren op mijn stoeltjes in het stadion om mijn club te zien, maar verder is het klaar."

Font hoeft Guardiola dan ook niet te bellen, indien hij verkozen wordt. "Hopelijk kan de club in de verkiezingen die volgen de juiste personen voor het juiste bestuur kiezen, om deze ongelooflijke club op het hoogste niveau te houden", aldus Guardiola. Naast Font zijn er momenteel vier andere kandidaten voor het presidentschap van Barcelona. Koeman lijkt te moeten hopen op de aanstelling Toni Freixa, die al naar buiten heeft gebracht dat hij de Nederlandse trainer zijn contract wil laten uitdienen.