Slaapverwekkend duel in de KKD: van 6-0 naar 0-0 in vijf dagen tijd

De ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Vijf dagen na de zinderende 6-0 bekerzege op NAC Breda kwam het team van Kees van Wonderen in nota bene dezelfde formatie niet tot scoren tegen Excelsior: 0-0. Het was voor de Rotterdammers de derde clean sheet op rij in competitieverband en pas de eerste keer sinds 2008 dat men daar in de Eerste Divisie in slaagde.

De beste mogelijkheden in de eerste helft, waarin beide teams in balverlies grossierden, waren voor Go Ahead. Pogingen van Zakaria Eddahchouri en Erkan Eyibil gingen naast. Bij Excelsior was de beste mogelijkheid voor Elías Már Ómarsson. Het puntertje van de clubtopscorer was echter geen probleem voor Jay Gorter.

Het tweede bedrijf was allesbehalve een aantrekkelijk schouwspel. Go Ahead kwam niet verder dan een venijnig schot van Eyibil, terwijl de bezoekers bijna voorkwamen dat het team van Van Wonderen voor de achtste keer dit seizoen de nul hield. Gorter keerde een schot van Mats Wieffer en zag hoe Stijn Meijer na voorbereidend werk van Ómarsson de bal op de paal plaatste.

Ómarsson had in de voorgaande drie Keuken Kampioen Divisie-duels gescoord én ook nog eens twee doelpunten gemaakt in de 4-0 bekerzege op Helmond Sport, maar een doelpunt in De Adelaarshorst zat er niet. Beide teams schieten weinig op met een punt: Excelsior staat negende met veertien punten en Go Ahead is met dertien punten op een tiende plek te vinden.