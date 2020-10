Heerlijke knal van Eden Hazard hoogtepunt in overwinning Real Madrid

Real Madrid gaat voorlopig weer alleen aan kop in LaLiga. Het team van trainer Zinédine Zidane had zaterdagmiddag weinig moeite met Huesca, dat samen met hekkensluiter Real Valladolid nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen wacht: 4-1. Eden Hazard luisterde zijn eerste basisplaats van het seizoen op met de heerlijke openingsgoal. Real Madrid heeft nu zestien punten uit zeven duels en zal zondag de koppositie met Granada moeten delen als de Zuid-Spanjaarden thuis van Levante winnen.

Huesca kende een uitstekende openingsfase. De ploeg van Michel liet zich niet onbetuigd en dook enkele keren gevaarlijk op voor het doel van Thibaut Courtois. De meeste dreiging ging uit van Rafa Mir, maar de aanvaller slaagde er niet in om de promovendus op voorsprong te zetten. Real Madrid kwam beter in de wedstrijd naarmate de wedstrijd vorderde en kreeg kansen via Sergio Ramos, die zijn vijfhonderdste competitiewedstrijd speelde, en Hazard. De kopbal van Ramos werd goed gekeerd door Andrés Fernández en het puntertje van Hazard, na een heerlijke pass van Luka Modric met de buitenkant van zijn voet, belandde op het dak van het doel.

Real Madrid sloeg in de laatste zes minuten van het eerste bedrijf tweemaal toe. Hazard kreeg ruimte voor een schot en mikte de bal hard en fraai in de linkerhoek achter Fernández: 1-0. Vlak voor de pauze verdubbelde het team van Zidane de voordelige marge. Na een voorzet van Lucas Vázquez vanaf rechts controleerde Benzema de bal bij de tweede paal met de borst en schoot hij het leer diagonaal in de rechterhoek: 2-0. Federico Valverde gooide het duel acht minuten na rust in het slot. Hij ontving bij de tweede paal een bal van Benzema en schoot vervolgens het leer diagonaal achter Fernández. Benzema en Ramos hadden vrijwel meteen uitzicht op een vierde goal, maar het ontbrak aan precisie.

David Ferreiro daarentegen werkte bij de tweede paal een voorzet van Rafa Mir binnen voor de 3-1 in het Estadio Alfredo Di Stéfano. Zidane gebruikte het laatste half uur om Ferland Mendy, Vinicius Junior, Isco, Rodrygo en Toni Kroos speeltijd te gunnen. In de extra tijd maakte Benzema zijn tweede van de middag. Rodrygo kopte een voorzet van Marcelo richting de Fransman, die de 4-1 tegen de touwen knikte. Real Madrid speelt dinsdag in de Champions League thuis tegen Internazionale en volgende week zondag wacht een uitwedstrijd tegen Valencia.