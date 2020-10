Saillant jubileum voor Kyle Walker is voldoende voor tijdrekkend Man City

Manchester City heeft zaterdagmiddag met minimaal verschil gewonnen van Sheffield United. In het eigen Etihad Stadium was een doelpunt van Kyle Walker voldoende: 1-0. Manchester City speelde niet groots, maar Sheffield United was niet in staat om de thuisploeg te doen wankelen. Na zijn treffer vierde Walker geen feest: de back vierde met zijn honderdste Premier League-optreden bij Manchester City weliswaar een jubileum, maar werd geboren in Sheffield en speelde twaalf jaar voor Sheffield United. Manchester City heeft veertien punten verzameld uit de eerste zes duels.

In het slot van de eerste helft draaide Sheffield de duimschroeven even aan, maar over het geheel kende Manchester City weinig problemen met the Blades. Na zes minuten misten de bezoekers een grote kans om de score te openen: doelman Aaron Ramsdale pareerde een kopbal van Ferrán Torres na een scherp aangesneden voorzet van João Cancelo. Vervolgens choot Aymeric Laporte naast na een afgeslagen corner van Kevin De Bruyne.

Er bleven kansen komen voor Manchester City: Ramsdale bokste de bal over zijn eigen lat na een uithaal van Rodri en voorkwam een kans voor Torres na een knappe pass van Raheem Sterling; Riyad Mahrez zag een inzet over het doel vliegen. Na een klein halfuur maakte uitgerekend Kyle Walker het verschil voor Manchester City. In zijn honderdste competitiewedstrijd voor Manchester City mikte de rechtsback raak met een hard en laag schot in de benedenhoek.

Het voorbereidende werk kwam van Sterling, die zich knap ontdeed van twee bewakers. Manchester City bleef de bovenliggende partij, maar was niet doortastend in de jacht op de 2-0. In de tweede helft ontstonden er weinig grote kansen voor de thuisploeg. De manschappen van Josep Guardiola hadden een duidelijk overwicht en hadden weinig te duchten van Sheffield, dat odanks de kleine achterstand nauwelijks risico's leek te nemen. Zodoende tikte de tijd weg in het voordeel van Manchester City, dat in de blessuretijd zelfs tijd rekte bij de cornervlag en de Champions League-zege op Olympique Marseille (0-3) een goed vervolg gaf.