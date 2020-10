‘Atlético Madrid haalt deadline en presenteert zondag opvolger van Partey’

Atlético Madrid is erin geslaagd om Geoffrey Kondogbia te strikken, zo meldt Cadena SER zaterdagmiddag. Volgens het radiostation wordt de verdedigende middenvelder zondag officieel voorgesteld als nieuwste aanwinst van Atlético, dat een bedrag van vijftien à twintig miljoen euro betaalt aan Valencia. In het Vicente Calderón wordt de Fransman de opvolger van Thomas Partey, die eerder deze maand naar Arsenal vertrok.

Bij wijze van uitzondering mocht Atlético na het sluiten van de transfermarkt nog op zoek naar een vervanger van Partey. Een speciale bepaling in de reglementen van de Spaanse bond maakt het voor clubs mogelijk om buiten de transferperiode een vervanger aan te trekken als zij te maken krijgen met het lichten van een transferclausule ‘buiten hun macht om’. Omdat dit het geval was bij Atlético op Deadline Day, kregen de Madrilenen dertig dagen om elders in Spanje een opvolger van de Ghanees op te pikken. Voor 6 november moest een deal rond zijn.

AS meldde eerder deze maand dat Atlético van het financiële controleorgaan van LaLiga slechts een kwart van de binnengekomen transferinkomsten mag aanwenden, ofwel 12,5 miljoen euro, om de vervanger van Partey binnen te halen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe Atlético die voorwaarde heeft omzeild. Valencia wees in de afgelopen weken op de contractuele afkoopsom van dertig miljoen euro van Kondogbia, maar zou nu toch overstag zijn gegaan in de onderhandelingen met Atlético.

De international van de Centraal-Afrikaanse Republiek, die tussen 2013 en 2015 ook vijf interlands voor Frankrijk speelde, is sinds 2017 actief bij Valencia. Hij werd in het seizoen 2017/18 gehuurd van Internazionale, waarna los Che gebruikmaakten va de optie tot koop. Vervolgens tekende Kondogbia een contract tot medio 2022. In 104 officiële wedstrijden voor Valencia was hij goed voor 7 doelpunten en 6 assists. Eerder in zijn loopbaan kwam Kondogbia uit voor RC Lens, Sevilla en AS Monaco.