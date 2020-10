Late wijziging in voorhoede van Chelsea tegen Burnley

Hakim Ziyech heeft voor het eerst een basisplaats in de Premier League. De aanvaller van Chelsea staat vanaf 16.00 uur aan de aftrap in de uitwedstrijd tegen Burnley. Tot dusver kwam Ziyech alleen tot twee invalbeurten in de Premier League, maar woensdag maakte hij een uitstekende indruk in de Champions League-wedstrijd tegen FC Krasnodar (0-4 zege), waarin hij tot scoren kwam. Trainer Frank Lampard verraste door Timo Werner op de bank te zetten, maar door een last-minute-wijziging staat de Duitser toch opgesteld.

Lampard kan beschikken over een grotendeels fitte selectie. De trainer van Chelsea moet het alleen stellen zonder keeper Kepa Arrizabalaga en middenvelder Billy Gilmour, die respectievelijk met een schouder- en knieblessure kampen. De kans is echter klein dat zij een basisplaats hadden gekregen als ze fit waren geweest. Thiago Silva kreeg woensdag rust tegen Krasnodar en begint nu weer vanaf de aftrap. Door de entree van Silva verhuist Antonio Rüdiger naar de bank.

Bovendien krijgt Reece James op de rechtsbackpositie de voorkeur boven César Azpilicueta, die tegen Krasnodar nog in de basis stond. N'Golo Kanté neemt de controlerende rol van Mateo Kovacic over op het middenveld, en staat naast Mason Mount, die op de plek van Jorginho staat. De meest opvallende wijziging was de keuze voor Tammy Abraham in de spits in plaats van Werner, die scoorde tegen Krasnodar en dit seizoen alleen in de EFL Cup-wedstrijd tegen Barnsley (6-0 zege) op de bank zat. Omdat Christian Pulisic echter geblesseerd raakte in de warming-up, speelt Werner alsnog.

Chelsea kent een teleurstellende seizoensstart in de Premier League. The Blues zijn na zes wedstrijden terug te vinden op de elfde plaats in de competitie. Chelsea pakte slechts zes punten. Deze maand won het met 4-0 van Crystal Palace, waarna remises volgden tegen Southampton (3-3) en Manchester United (0-0).

Opstelling Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kanté, Mount; Ziyech, Havertz, Werner; Abraham.

Opstelling Burnley: Pope; Lowton, Long, Tarkowski, Taylor; Westwood, Stephens, Brownhill, McNeil; Wood, Barnes.