Manchester City strikt talent (18) met 54 officiële wedstrijden in de benen

Partizan Belgrado heeft de uitgaande transfer van Filip Stevanovic naar Manchester City zaterdagmiddag bevestigd. De achttienjarige linksbuiten mag zich vanaf januari officieel speler van the Citizens noemen en gaat naar verwachting tot medio 2025 tekenen in het Etihad Stadium. Volgens eerdere berichtgeving van Mozzart Sport wordt Stevanovic na zijn transfer nog wel een half seizoen verhuurd aan Partizan, maar de topclub uit de Superliga doet daar geen mededelingen over.

Over de transfersom wordt evenmin uitgeweid door Partizan; volgens Mozzart gaat het om een bedrag van 6,5 miljoen euro plus 2 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Stevanovic had nog een contract tot medio 2022 bij Partizan Belgrado. De huidige nummer drie van de Servische competitie schrijft via de officiële kanalen slechts dat zijn transfer naar 'een van de grootste clubs uit Europa' een bevestiging is van 'al het goede en harde werk binnen alle geledingen van de club'.

Hoewel hij vorige maand pas achttien jaar werd, heeft Stevanovic al de nodige ervaring opgedaan om het hoogste niveau in Servië. Hij maakte in december 2018 op zestienjarige leeftijd zijn competitiedebuut en speelde sindsdien 54 officiële wedstrijden voor Partizan, waarin hij 12 keer scoorde en 5 assists gaf. De tweevoudig international van Servië Onder-21, die ook op de rechterflank of als tweede spits uit de voeten kan, werd in de zomer nog in verband gebracht met Manchester United. Volgens The Athletic was de stadsgenoot van Manchester City echter nooit serieus in de markt voor Stevanovic.