Ajax treedt aan tegen Fortuna Sittard zonder Tadic en Tagliafico

De opstelling van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard is bekend. De Amsterdammers beginnen in Limburg zonder aanvoerder Dusan Tadic en linksback Nicolás Tagliafico. Zij worden vervangen door respectievelijk Jurgen Ekkelenkamp en Lisandro Martínez. Voor het overige speelt Ajax met dezelfde namen als dinsdag tegen Atalanta (2-2). Ajax won vorige week met 0-13 van VVV-Venlo en hoopt die recordzege een goed vervolg te geven in de thuiswedstrijd tegen Fortuna, die om 20.00 uur begint.

Tadic zit in Sittard wel op de bank, terwijl Tagliafico niet tot de wedstrijdselectie behoort. Achter de inzetbaarheid van Antony stond in de aanloop naar de wedstrijd tegen Fortuna een vraagteken. Dinsdagavond verliet de aanvaller in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta per brancard het veld na een harde overtreding van Ruslan Malinovsky. De schade valt echter mee en de Braziliaan staat 'gewoon' in de basis.

Ekkelenkamp krijgt na zijn succesvolle wedstrijd tegen VVV, waartegen hij twee keer scoorde, een nieuwe kans in de basis. De aanvallende middenvelder speelt met Davy Klaassen en Ryan Gravenberch op het middenveld. Voorin kiest Ten Hag voor dezelfde namen als tegen Atalanta: op de flanken staan Antony en David Neres, terwijl Lassina Traoré in de punt speelt.

Ook Klaas-Jan Huntelaar behoort weer tot de selectie. Deze week meldde Ajax dat de spits niet wedstrijdfit was, waardoor hij ontbrak tegen Atalanta, maar vrijdag nam hij deel aan de afsluitende training van Ajax. Desondanks kiest Ten Hag in de punt van de aanval opnieuw voor Traoré, die verdeeld over zijn afgelopen twee officiële optredens zes keer scoorde, drie assists gaf én een strafschop verdiende.

Brian Brobbey zou zaterdagavond zijn debuut voor Ajax kunnen maken. De achttienjarige spits zit net als tegen Atalanta op de reservebank. Het is voor het eerst dat Brobbey in een duel in de Eredivisie bij de wedstrijdselectie van Ajax zit. De centrumaanvaller staat dit seizoen na negen wedstrijden op vijf doelpunten voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Martínez; Klaassen, Gravenberch, Ekkelenkamp; Antony, Traoré, Neres