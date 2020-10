Wesley Sneijder zet zichzelf in top vijf beste Nederlandse spelers ooit

Wesley Sneijder heeft in het programma Tiki Taka Touzani zijn top vijf van beste Nederlands voetballers aller tijden samengesteld. De oud-Ajacied zet Johan Cruijff bovenaan en geeft zichzelf een plek in de top vijf. Ook kijkt de recordinternational van het Nederlands elftal vooruit naar het jaar 2030, waarin hij trainer hoopt te zijn op het hoogste niveau.

“We gaan van nummer één naar vijf: Johan Cruijff, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooij en Patrick Kluivert”, aldus Sneijder, wanneer het lang stil blijft. Presentator Soufiane Touzani doet aan Sneijder de suggestie om zichzelf op de vijfde plaats te zetten. “En op de laatste plek zet ik mezelf. Dat doe ik normaal nooit, maar nu doe ik het gewoon. Cruijff heb ik nooit echt zien voetballen, alleen op beelden. De rest heb ik allemaal meegemaakt en dat zijn topspelers. Zonder overigens iemand tekort te doen, want ik zal ongetwijfeld iemand vergeten. Maar ik kom uit een mooie generatie.”

Sneijder heeft een punt gezet achter zijn loopbaan en is nu trainer van de Utrechtse amateurclub DHSC. Of hij daar over tien jaar nog steeds zit? “Dat zeker niet. Ik ben dan zeker geen trainer van DHSC. Over tien jaar ben ik wel ergens trainer. Waar? Dat weet ik niet”, aldus de oud-speler van onder meer Real Madrid en Internazionale. “Ik weet wel van mezelf dat als ik er voor ga, en die stap heb ik nu genomen, dan wil ik ook het hoogst haalbare. Dat wilde ik als speler en dat wil ik ook als trainer.”

Sneijder geeft aan dat Utrecht altijd de stad is gebleven waar hij graag naar terugkeerde. Ook als speler van Ajax bewaart hij mooie herinneringen aan zijn stad. "Utrecht - Ajax, dat was voor mij een heerlijke wedstrijd. Ik ken de rivaliteit tussen Ajax en Utrecht natuurlijk. Het was heerlijk om 's ochtends met de auto van Utrecht naar Amsterdam te rijden, om vervolgens met de spelersbus weer terug te gaan naar Utrecht. Ik wist dat iedereen me haatte, dan was ik op mijn best", aldus Sneijder.