Ziyech ‘een droom om mee samen te werken’: ‘Je zag het al tegen Krasnodar’

Hakim Ziyech heeft in zijn eerste maanden bij Chelsea een uitstekende indruk gemaakt op manager Frank Lampard. De ex-Ajacied raakte geblesseerd in de voorbereiding op dit seizoen, maar is inmiddels weer fit en startte deze week tegen FK Krasnodar (0-4 winst) vanuit de basis. In aanloop naar de wedstrijd van zaterdag tegen Burnley is Lampard lovend over de Marokkaans international.

Lampard is zeer te spreken over de aankoop van maximaal 44 miljoen euro. “Ik houd echt van zijn persoonlijkheid. Ik sprak na zijn transfer met hem en ik was onder de indruk van zijn zelfvertrouwen”, aldus de trainer vrijdag op de persconferentie op weg naar het duel van zaterdagmiddag (16.00 uur) op Turf Moor. “Hij heeft een zelfvertrouwen waar ik van houd. Dat hadden wij nodig. We hebben spelers nodig met persoonlijkheid en zelfvertrouwen, die vinden dat ze hier horen en ons iets te bieden hebben. Hij is een absolute droom om mee samen te werken."

In een oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion raakte Ziyech geblesseerd. Hij had weken nodig om te herstellen. “Soms zie je bij spelers het beste naar boven komen als ze geblesseerd zijn. Hij was ontzettend enthousiast toen hij naar ons kwam”, aldus Lampard. “Hij trainde ontzettend hard en raakte geblesseerd in de voorbereiding. Je zag door zijn manier van werken in de gym en door zijn interactie met de fysiotherapeuten dat hij snel fit wilde worden. Hij wilde een band met de groep opbouwen en heeft het hier in korte tijd zijn huis gemaakt.”

“Hij gaat een grote aanwinst voor ons op het veld en daarbuiten”, zo is de trainer overtuigd. “Ik kan dat zien aan de manier waarop hij traint en aan het zelfvertrouwen waarmee hij op het veld staat. Mensen denken vaak dat het bij persoonlijkheid vaak gaat over hard schreeuwen en vechten tot de laatste snik. Natuurlijk, dat heb je nodig in het voetbal, maar soms gaat het bij het tonen van je persoonlijkheid ook om het vragen van de bal in kleine ruimtes, waar anderen dat liever niet doen.”

‘Misschien waren mensen Ziyech al vergeten, maar hij heeft zich laten zien’

Lampard hoopt te kunnen profiteren van de veelzijdigheid van Ziyech. “Hij is niet per se een buitenspeler die constant langs zijn tegenstander gaat, ook al zit dat wel in zijn spel opgesloten. Hij kan het spel soms openbreken met een pass, en dat ontbrak juist aan ons spel vorig seizoen”, vervolgt hij. “We zagen tegen Krasnodar al stukjes van zijn persoonlijkheid en kwaliteiten. Het ontvangen van de bal, vooruit draaien en de pass versturen voordat de verdedigers in positie staan, dat is wat ik wil zien van Hakim.”

Volgens Lampard is Ziyech een speler die voor Chelsea het verschil kan gaan maken en noemt hem in een rijtje van grote spelers. “Vorig seizoen hadden we Pedro en Willian was een geweldige speler. Het jaar daarvoor hadden we Eden Hazard. Zulke spelers zijn moeilijk om te vervangen. Met Hakim hebben we iemand in huis gehaald die over verschillende kwaliteiten beschikt.”