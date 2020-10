Kieft: ‘Ajax-spelers ontwikkelen zich beter op de training dan in de Eredivisie’

Wim Kieft vindt dat het niveau van Ajax ver boven de rest uitsteekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag boekte vorige week zondag een 0-13 recordzege op VVV-Venlo, terwijl het een week eerder met 5-1 te sterk was voor sc Heerenveen. Kieft stelt derhalve in zijn column voor De Telegraaf dat de Ajax-spelers meer leren op de training dan in competitiewedstrijden.

Kieft is van mening dat de jonge talentvolle spelers van Ajax wedstrijden nodig hebben zoals tegen Atalanta in de Champions League. In Bergamo kwam Ajax dinsdagavond op en 0-2 voorsprong en moest het uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. “Met 0-13 winnen van VVV-Venlo is leuk, vijf doelpunten maken is ook leuk, maar je leert helemaal niets”, stelt de voormalig spits. “Zoals je er ook niets van opsteekt om met twee vingers in je neus van Heerenveen te winnen.”

Ten Hag over Ajax in de Champions League: 'Niemand komt je iets brengen'

“Het niveau van Ajax steekt in de Eredivisie zo ver boven de rest uit, dat spelers zich beter ontwikkelen tijdens de training – zolang daar tenminste ruimte voor is in de overvolle speelkalender – met hun kwalitatief sterke ploeggenoten, dan in Nederlandse wedstrijden”, vervolgt Kieft, die het daarom gunstig acht dat de Ajax-talenten zich op het niveau van de Champions League kunnen meten met andere topclubs en topspelers. “Daar zullen ze stappen maken in hun ontwikkeling, daar moet je sneller handelen, sneller situaties doorzien en word je direct met je fouten geconfronteerd.”

Als voorbeeld haalt Kieft de achttienjarige Ryan Gravenberch aan. “Hij is en groot talent en kan een grote voetballer worden, maar bij een 2-0 voorsprong bleef hij continu naar voren lopen om iedere aanval te ondersteunen”, merkt hij op. “Daarmee lag het hele middenveld open en kreeg Ajax twee tegentreffers te verwerken en moesten ze met een gelijkspel genoegen nemen. Bij een van de tegengoals verloor hij zelfs de bal op de rand van het strafschopgebied van Atalanta, terwijl hij samen met Davy Klaassen een blok had moeten vormen om zo de counter eruit te halen. Zo’n afstraffing is leerzaam.”

Toch vindt Kieft het goed van Ten Hag dat hij tegen Atalanta voor Gravenberch op het middenveld koos. “Dat Ten Hag voor het voetbal van Gravenberch koos boven de brekers Martinez en Alvarez vond ik zeker te prijzen en ook logisch. Atalanta zet veel druk en daar moet je voetballend vermogen tegenover zetten. Dat is ook helemaal volgens de filosofie van Ajax en werkte lange tijd heel goed in Bergamo”, aldus Kieft.