Elia: ‘Dan zie je daar je kind liggen, dat doet heel veel met je’

Het leven van Eljero Elia en zijn gezin werd in de afgelopen periode op zijn kop gezet door twee verschillende virusinfecties. Zelf werd de aanvaller van FC Utrecht besmet met het coronavirus, waardoor zijn conditionele opbouw voor het nieuwe seizoen werd verstoord; zijn dochtertje van zes jaar werd getroffen door de ziekte van Kawasaki en werd opgenomen in het ziekenhuis. In een interview met De Telegraaf vertelt Elia hoe hij de afgelopen periode heeft beleefd.

De 33-jarige buitenspeler sloot relatief laat aan bij FC Utrecht en werd niet veel later geïnfecteerd met het coronavirus. "Ik heb door corona twee weken platgelegen, net voordat de competitie begon", blikt hij terug. In de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen, uit bij VVV-Venlo (1-1), debuteerde Elia met een invalbeurt van tien minuten. In de aanloop naar die wedstrijd had hij echter nauwelijks getraind. Hij merkte dat de situatie 'een eigen leven ging leiden'. "Op alle tv-zenders gingen ze erover praten. De mensen van FOX, Johan Derksen, noem maar op. Hoe het kon dat ik nog niet fit was en wat ik bij Istanbul Basaksehir eigenlijk had gedaan. Terwijl niemand wist wat er was gebeurd."

Nadat Elia zelf was hersteld, werd zijn dochtertje getroffen door de ziekte van Kawasaki. Dat is een zeldzame ziekte die kan voorkomen bij jonge kinderen. Verschijnselen kunnen onder meer een aanhoudende hoge koorts, rode uitslag en zwellingen van de handpalmen, voetzolen en lymfeklieren betreffen. Ook de bloedvaten van het hart (de kransslagaders) kunnen ontstoken raken. "Haar hart en spieren gingen achteruit. Ik praat er heel nuchter over, maar het was echt heel heftig", vertelt Elia, die ondanks de ziekenhuisopname van zijn dochter besloot mee te doen aan het duel met RKC Waalwijk (3-1) op 27 september, in de tweede speelronde van het seizoen.

"Direct na de wedstrijd hoorde ik van de teammanager dat ze op de intensive care lag. Toen ben ik meteen naar binnen gerend en naar het ziekenhuis in Leiden gegaan", vertelt Elia. "Dan zie je daar je kind liggen. Dat doet heel veel met je. Het is een zware tijd geweest. We hebben elke nacht bij haar in het ziekenhuis geslapen. De kamer ernaast lag een heel zieke baby de hele nacht te huilen, dus je deed geen oog dicht. Maar ik ben in die tijd toch blijven trainen, want ik wilde zo snel mogelijk fit worden na de corona." Inmiddels gaat het beter met zijn dochter, die medicatie toegediend krijgt en weer naar school gaat. Elia zelf stond woensdag in de bekerwedstrijd tegen FC Dordrecht (2-4 zege) voor het eerst in de basisopstelling van zijn nieuwe club.